Blessd rompió el silencio y confirmó su pelea con Feid: “Dos hombres dándose puños”

En julio de 2024, tras la final de la Copa América disputada entre Colombia y Argentina en el estadio Hard Rock de Miami, surgió un sonado rumor que señaló a los cantantes Feid y Blessd de haberse enfrentado a golpes mientras disfrutaban del encuentro deportivo.

Durante mucho tiempo, ambos artistas optaron por guardar silencio frente a la polémica, lo que alimentó las dudas y las especulaciones entre sus seguidores. Sin embargo, en las últimas horas uno de los protagonistas decidió pronunciarse y confirmó que sí hubo una pelea.

Blessd habló de su conflicto con Feid

En la noche del pasado 5 de enero, ‘El Bendito’ fue nuevamente invitado a una transmisión en vivo de su amigo Westcol, espacio en el que el creador de contenido abordó directamente la pelea con ‘El Ferxxo’.

“¿Y de dónde sale todo eso de que hubo calvazos y no sé qué?”, preguntó Westcol a Blessd, quien en un primer momento se mostró reacio a hablar del tema. “¿Me vas a poner a hablar de eso aquí?”, respondió el cantante.

Acto seguido, el cantante de reguetón terminó por admitir lo ocurrido: “Pues sí, hubo un problema, hubo una pelea… un inconveniente”.

Ante esta respuesta, el streamer buscó precisar si se trató de algo físico o solo verbal, a lo que Blessd fue contundente: “Tiestazos, normal. Dos hombres dándose puños (...) Sí, es lo real. Yo no me voy a poner a engañar a la gente”.

Posteriormente, el intérprete de Mírame y Yogurcito reveló el detalle que explicaría por qué, pese a que la pelea ocurrió en un estadio Hard Rock completamente lleno, no existen imágenes de lo sucedido aquella noche.

“¿Sabe qué fue lo chimba? Que había una ventana por donde veíamos el partido y eso lo cerraron. Donde no lo hubieran hecho…”, comentó Blessd, a lo que Westcol agregó: “Eso se hubiera filtrado por todos lados”.

Finalmente, y en contraste con la postura que adoptó cuando se refirió a Feid en una entrevista con Juanpis González, ‘El Bendito’ aseguró que no guarda rencor. “Lo bueno es que a todo el mundo le está yendo bien y que todo el mundo está haciendo billete (....) Yo no le tengo rencor a nadie, normal. Son cosas que pasan”, afirmó.

Las declaraciones de Blessd generaron una ola de reacciones en redes sociales, donde cientos de usuarios se pronunciaron en plataformas como X y TikTok.

“Entonces las cachetadas de las que habló Pirlo en su tiradera sí fueron verdad”, “sí, menos mal que no los grabaron porque ambos habrían quedado muy mal” y “¿por qué se habrán peleado si antes hasta grababan juntos?”, fueron algunos de los comentarios que circularon tras la transmisión de Westcol.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí