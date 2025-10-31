Brad Pitt acusa de nuevo a Angelina Jolie por vender su viñedo sin su consentimiento

Brad Pitt ha vuelto a mencionar a Angelina Jolie en medio de su larga batalla legal por la propiedad de Château Miraval, la lujosa bodega y viñedo que ambos adquirieron en Francia cuando aún eran pareja. El actor acusó a su exesposa de incurrir en una “desviación persistente” y de actuar en contra de sus intereses al vender su parte del negocio sin respetar los acuerdos que, según él, habían establecido previamente.

“Es responsabilidad de Jolie demostrar que las comunicaciones no relacionadas con su abogado están protegidas, no la de Pitt refutarlo” argumentaron los representantes legales del actor.

Además, Brad aseguró que la madre de sus hijos: “solo ha entregado un correo interno que menciona los términos de la venta en el centro de este caso”.

Brad Pitt y Angelina Jolie. (Photo by CARL COURT / AFP) Fotografía por: CARL COURT

¿Qué pasó con Brad Pitt y Angelina Jolie?

Según los documentos judiciales citados por medios internacionales, Pitt sostiene que Jolie se comprometió a no vender su parte del viñedo sin consultarlo primero. Sin embargo, en 2021, la actriz habría transferido su participación a una empresa relacionada con el millonario ruso Yuri Shelfer, una decisión que el actor considera ilegal y motivada por un intento deliberado de perjudicarlo.

Por su parte, Angelina Jolie argumenta que nunca hubo un contrato que le impidiera disponer de su parte como quisiera. Además, afirma que Pitt intentó imponerle un acuerdo de confidencialidad excesivo que le habría prohibido hablar públicamente sobre su relación y su matrimonio. Según su versión, esa condición fue la razón principal por la que decidió vender su parte del negocio sin seguir las exigencias de su exmarido.

“Hasta el día de hoy, mis hijos y yo nunca hemos vuelto a pisar la propiedad, dada su conexión con los dolorosos acontecimientos que llevaron al divorcio”, aseguró la artista.

El conflicto por Château Miraval se ha convertido en uno de los capítulos más tensos del divorcio de la expareja, que se separó en 2016 tras más de una década juntos. Aunque su ruptura ya es oficial, las disputas legales por la bodega, el patrimonio y la custodia de sus hijos aún continúan, dejando claro que la guerra entre Pitt y Jolie está lejos de llegar a su fin.