¿Brad Pitt y Jennifer Aniston juntos de nuevo en pantalla? Esto se sabe

Desde su relación sentimental a finales de los años 90 y principios de los 2000 hasta su separación en 2005, Jennifer Aniston y Brad Pitt han sido protagonistas de las noticias más comentadas del mundo del espectáculo. En su momento, fueron vistos como una de las parejas más sólidas de Hollywood. Sin embargo, la ruptura trajo consigo un escándalo mediático cuando Pitt comenzó a salir con Angelina Jolie durante el rodaje de Sr. y Sra. Smith. Esta situación desató una ola de rumores, persecuciones de paparazzi y una cobertura constante que tensó no solo la relación entre los protagonistas, sino también su vínculo con la prensa.

¿Brad Pitt y Jennifer Aniston volverán a actuar juntos?

Recientemente, medios internacionales reportaron que, al parecer, los actores volverían a encontrarse en escena. Ambos estarían dispuestos a trabajar juntos en un proyecto cinematográfico, siempre y cuando el guion y los personajes lo justifiquen. Sin embargo, hay una condición importante: no interpretarían una relación amorosa entre ellos. Esta aclaración busca evitar revivir viejos tiempos y, en su lugar, enfocarse en una colaboración puramente profesional. “Probablemente no interpretarían una relación amorosa en pantalla, pero aceptarían aparecer juntos si los personajes lo justifican”, habría asegurado una fuente cercana a ellos, según reportó Daily Mail.

Brad Pitt y Jennifer Aniston.

Sin embargo, por ahora esa información no ha sido confirmada por una fuente oficial. Este acercamiento se generaría en un contexto donde la relación entre ellos es mucho más amigable que en años anteriores. En 2020, por ejemplo, ambos se encontraron de manera cordial en la ceremonia de los Premios SAG, lo que la prensa interpretó como una señal de que su vínculo podría, si no ser íntimo, al menos ser respetuoso y maduro.

Durante años, la idea de verlos trabajar juntos de nuevo parecía un sueño lejano, en parte por la complejidad emocional de su historia personal y el revuelo mediático que causó su separación. Sin embargo, con el tiempo, la relación entre ambos ha cambiado de manera significativa. Recordemos, que ellos trabajaron juntos principalmente en un episodio de la serie Friends en 2001, donde Pitt interpretó a Will Colbert, un viejo amigo de la escuela que tenía una aversión hacia Rachel Green. Años después, se reunieron virtualmente para hacer una lectura del guion de la comedia Fast Times at Ridgemont High.