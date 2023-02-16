Bruce Willis, actor de ‘Duro de matar’ fue trasladado a una casa de cuidados especiales

En marzo de 2022, la familia de Bruce Willis hizo un anunció que el actor se retiraba de la actuación debido a una condición llamada afasia, que afecta la capacidad de comunicarse. Luego, en febrero de 2023, se reveló que su diagnóstico había avanzado y que Bruce estaba lidiando con demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa que afecta principalmente el lenguaje, el comportamiento y la personalidad.

La noticia fue compartida por su esposa Emma Heming, sus hijas y su exesposa Demi Moore, quienes han demostrado unidad familiar al enfrentar esta difícil situación.

Esposa de Bruce Willis tomó radical decisión

Esta semana, Emma Heming concedió una entrevista a Good Morning America donde reveló algunos detalles de la enfermedad del protagonista de Duro de matar.

De acuerdo con lo que reveló, junto con sus hijas tomaron la decisión de llevarlo a una casa de cuidados especiales donde recibe atención las 24 horas del día. Al parecer, ese centro estaría ubicado muy cerca a su lugar de residencia, por los que están siempre al pendiente del estado de salud del actor.

“Fue una de las decisiones más difíciles que he tenido que tomar hasta ahora. Pero sabía, ante todo, que Bruce querría eso para nuestras hijas”, dijo Emma, afirmando que el actor no quería que su enfermedad se volviera el centro de atención en su casa: “Él querría que ellas vivieran en un hogar pensado para ellas, no para su enfermedad”.

Bruce Willis Fotografía por: Instagram @emmahemingwillis

Aunque ya no vive en la misma casa, Mabel, de 13 años, y Evelyn, de 11, sus dos hijas con Emma, siguen compartiendo con él: “Lo ven mucho, desayunan y cenan con él varias veces a la semana”.

La mamá de las dos hijas menores de Willis reveló, entre otras cosas, que poco a poco el actor fue mostrando algunas señales de que algo no estaba bien en su salud:

“Para alguien tan conversador y participativo, empezó a volverse más callado. En las reuniones familiares, simplemente parecía derretirse un poco, más frío, más distante. No era el Bruce cálido y afectuoso de siempre, y eso fue alarmante”.

Debido a su enfermedad, Bruce ya no puede comunicarse como lo hacía hace un tiempo y eso es lo que más ha afectado a toda la familia: “El cerebro lo está abandonando. El lenguaje se va. Pero hemos aprendido a adaptarnos y encontramos nuevas formas de comunicarnos con él”.