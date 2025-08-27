Esposa de Bruce Willis contó cómo es la vida del actor con demencia frontotemporal

La salud del actor Bruce Willis ha sido seguida por medios y admiradores, desde que se oficializó que el estadounidense se retiraba de la vida pública y la actuación, debido a un fuerte diagnóstico médico.. Ahora ha sido su esposa, la modelo Emma Heming Willis, quien en una entrevista con la legendaria periodista Diane Sawyer habló sobre cómo está él.

“Él (Willis) todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo. Solo es su cerebro el que le falla”, indicó Hemming en el adelanto de la charla que se publicó este martes.

La esposa de Willis también aseguró que pese a que el “lenguaje se le está yendo”, ella y su familia han encontrado nuevas formas de comunicarse con el actor de ‘Duro de matar’.

“Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente”, añadió.

Esposa de Bruce Willis confiesa que todavía hay destellos de su personalidad en él

La modelo reveló que por momentos Willis todavía muestra “destellos de su personalidad”.

“Todavía tenemos esos días, bueno, no días, momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar porque esos momentos aparecen y desaparecen tan rápido”, contó.

Fue en marzo de 2022, cuando la familia del actor de 70 años anunció que Willis había sido diagnosticado con afasia. Luego, un año más tarde, Heming reveló que el actor padecía demencia frontotemporal, un grupo de trastornos que afectan progresivamente los lóbulos frontal y temporal del cerebro que provocan cambios en el comportamiento, el lenguaje y las funciones ejecutivas.

Heming, quien se casó con Willis en 2009, actualmente está promocionando el libro ‘The Unexpected Journey’, una guía sobre el cuidado de personas mayores que “nació del dolor” que le causó el diagnóstico de su esposo, según explicó a la revista People. El mencionado libro estará disponible el 9 de septiembre.

