BTS Pop-up en Bogotá: horarios, cómo ingresar y lugar de la experiencia inmersiva

La BTS Pop-Up “SPACE OF BTS” es una experiencia temporal e inmersiva dedicada a BTS. Está diseñada para que los fans, conocidos como ARMY, puedan disfrutar de un recorrido temático a través de diferentes espacios que reflejan la historia, el universo y la esencia de la banda de K-pop. Además de ofrecer mercancía oficial exclusiva, hay áreas interactivas donde los visitantes pueden tomar fotos, crear recuerdos y vivir momentos especiales que les permitan conectar con el legado de los intérpretes de Take Two.

Horarios y lugar de BTS Pop-up

La experiencia comenzará este viernes 21 de noviembre hasta el 31 de diciembre de este año en la Mansión Francesa, un edificio icónico de Bogotá ubicado en la Cra. 8 #87-85. El horario para que los fanáticos puedan disfrutar será de 9:00 a. m. a 8:00 p. m.

kpop, k-pop, bts Fotografía por: Zona Z

El acceso a la pop-up solo se permite con una reserva anticipada, ya que el aforo por visita es limitado. La entrada se organiza en turnos de 50 minutos. Para asegurar un lugar, es importante seguir los siguientes pasos:

Las reservas estarán disponibles a partir del 16 de noviembre.

Se pueden hacer a través de Eventbrite.

Elegir un horario que tenga cupos libres.

El primer turno comienza a las 9:00 a. m.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La llegada de esta experiencia se da en un momento clave para el grupo que estuvo en pausa casi tres años, pues todos los miembros estaban realizando su servicio militar obligatorio en Corea del Sur. SUGA fue el último en terminarlo el 21 de junio de 2025.

De acuerdo con lo que han dicho medios surcoreanos, BTS planea lanzar un nuevo álbum en la primavera de 2026 que se grabará en Estados Unidos y marcará el inicio de una gira mundial programada para esa misma temporada, con un posible regreso oficial en marzo de 2026.