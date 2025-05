Camilo Cifuentes: quién es, por qué no muestra el rostro y más del influencer

En los últimos meses, ha sido tendencia en redes sociales, especialmente en TikTok donde ya cuenta con más de 4 millones de seguidores, un creador de contenido conocido como Camilo Cifuentes.

¿Quién es Camilo Cifuentes?

En sus videos, el influencer, quien reside en Manizales, comparte actos de altruismo, comprando productos a vendedores informales para luego obsequiarlo a los más vulnerables. Su frase emblemática, “Yo afán no tengo”, se ha convertido en un símbolo de su mensaje de solidaridad y tranquilidad en medio del bullicio diario.

¿Por qué Camilo Cifuentes no muestra el rostro en sus videos?

A pesar de que su popularidad sigue en aumento, Cifuentes ha decidido mantener su identidad en el anonimato. En una charla con el pódcast de Telecafé, compartió que su objetivo no es buscar fama ni reconocimiento personal, sino que quiere que las verdaderas estrellas sean las personas a las que ayuda. Su motivación proviene del impacto positivo que puede tener en la vida de otros, subrayando que lo que realmente le llena es la reacción y la gratitud de quienes reciben su apoyo.

“Mi familia me ha inculcado muy buenos valores. Ellos siempre me han enseñado que siempre es mejor dar que recibir. Lo prefiero (no mostrar el rostro) porque los protagonistas son las personas. Yo no quiero darme a lucir, no quiero que me conozcan y no quiero generar fama. Cada vez me doy cuenta de que el anonimato es lo mejor porque es la libertad”, afirmó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

La satisfacción más grande para Camilo Cifuentes es el agradecimiento de cada una de las personas a las que ha ayudado: “el dinero es lo de menos. Me ha pasado mucho que hago el video, ayudo a la persona, lo hago con mucho amor porque tener la reacción de ella es lo que a mí me llena, lo que a mí me motiva. A veces hago una compra o ayudo a alguien y a los días vuelve esa persona a decirme que fui una bendición para su negocio”.

Su labor consiste en visitar los vendedores informales de su ciudad. Lo primero que les pregunta es por el precio de sus productos, enseguida pide varias unidades que pueden ir entre 20 y 80. Al final, no solo paga el total, sino que les da más dinero a los comerciantes, quienes sorprendidos le agradecen por su generosidad.

Sin embargo, no solo ayuda a los vendedores, también a los habitantes de calle o a las personas que observa con más necesidad en la calle. De hecho, varias veces también ha regalado electrodomésticos.

Sobre cómo financia todo el dinero y lo que regala a las personas, el tiktoker afirmó que tiene unas cuentas para quienes quieren apoyarlo lo hagan con sus donaciones. “Lo que ahora hace todo posible son las donaciones de las personas, el amor que ellos dan, (…) eso es lo que me permite a mí hacer videos todos los días, y a mí me encanta, y si hay un día que yo no ayude a alguien, yo digo ‘yo por qué no salí’”.