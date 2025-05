Así fue la caída de Shakira en pleno concierto en Canadá. Video

Este año, Shakira ha estado dedicada a su gira Las mujeres ya no lloran, con la que ha recorrido varios países del mundo, entre ellos, Colombia, Brasil, Perú, Argentina, México, Chile, Estados Unidos y Canadá.

¿Qué le pasó a Shakira?

En su más reciente concierto en Montreal, Canadá, la barranquillera protagonizó una escena inesperada. Mientras interpretaba su canción Whenever, Wherever, la barranquillera de 48 años tropezó al caminar y cayó al piso. El momento, que fue registrado en video por varios asistentes, rápidamente se volvió viral en redes sociales, generando una ola de reacciones entre sus seguidores.

Vestida con uno de los trajes más emblemáticos de la gira, un conjunto brillante en tonos metálicos que acentúa su figura, la barranquillera intentaba cambiar de posición mientras se conectaba con el público. Lo que realmente sorprendió a todos no fue tanto la caída en sí, sino la rápida reacción de la cantante. Con esa actitud profesional que la define, Shakira se levantó al instante entre risas y siguió con su actuación como si nada hubiera ocurrido.

#VIRAL // ¡ @shakira se cayó… pero se levantó con todo! 💥 Mientras bailaba “Whenever” en pleno show en Canadá, un resbalón la mandó al suelo 😱. Pero como toda una reina, se puso de pie al instante y siguió brillando en el escenario 💃✨. ¡Por suerte la caída no pasó a mayores!… pic.twitter.com/xEWeoQo03x — Infórmate y + (@InformateyMas) May 21, 2025

Los fanáticos de la artista han dejado sus opiniones en redes sociales, admirando su actitud: “hasta para caerse hay niveles”, “¡Diva hasta cuando se cae!”, “ni cayéndose deja de ser icónica”, “se levantó como siempre, con talento”, “eso es caer con estilo”, “por andar con los pies descalzos”, “estilazo para caer y más para levantarse”, “de peores se ha levantado”, “ni caída se ve mal”, “se cae y se lo toma en gracia y se levanta más empoderada”, son algunos de los comentarios que se leen en las diferentes redes sociales donde circula el video.

La artista no pasó por alto el momento y, a través de sus redes sociales, se “burló” de ella misma: “¡Mírala! No me digan que no soy como un angelito volando”.

Shakira cantó en francés

Otro de los momentos más comentados de la noche, durante su presentación en Montreal fue cuando la cantante interpretó en francés el tema “Je l’aime à mourir”, original del cantautor francés Francis Cabrel.

El momento fue tan especial, que el público reaccionó con aplausos y, junto a la barranquillera, interpretaron la canción que, en español se llama La quiero a morir. “Maravillosa”, “espectacular”, “siempre talentosa”, “sorprendiendo como siempre en cada presentación”, “qué manera de superarse en cada concierto, en cada video, en cada gesto”, “eres el artista más completa sobre la faz de la tierra” comentaron los fanáticos.