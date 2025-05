Carolina Cruz contó cómo es su relación con Carolina Soto

Carolina Cruz, quien comparte set en Día a Día con Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero, Iván Lalinde y Juan Diego Vanegas, es catalogada como una de las presentadoras más queridas de entretenimiento y variedades en el país. La vallecaucana lleva más de 20 años en la televisión y seis en el matutino de Caracol Televisión.

Su vida personal y profesional despierta gran interés entre sus seguidores en redes sociales, especialmente en Instagram, donde a través de la dinámica de ‘preguntas y respuestas’ suele recibir consultas sobre diversos aspectos de su día a día.

¿Cómo es la relación de Carolina Cruz y Carolina Soto?

Una de las preguntas más frecuentes está relacionada con su amistad con Carolina Soto. Ambas presentadoras se han mostrado muy unidas detrás de cámaras compartiendo momentos especiales de sus vidas personales. Sin embargo, cuando dejan de aparecer mucho tiempo, sus seguidores comienzan a echarlas de menos.

Recientemente, Cruz salió a aclarar cómo es su relación con su amiga, ya que le estaban dejando muchas preguntas en sus redes. Incluso, algunos internautas llegaron a especular que, supuestamente, se habían distanciado.

Sobre eso, Carolina Cruz dijo: “muchas de las preguntas que me hicieron ayer eran hablando de Caro Soto y de nuestra relación como amigas y compañeras de trabajo, por qué ya no se quieren, por qué ya no parchas con Caro, por qué ya no las veo juntas, por qué ya no hacen viajes juntas, por qué ya no comparten en los cumpleaños de los hijos. Entonces yo decía la gente tan chistosa, primero sí somos amigas, somos compañeras de trabajo, tenemos una muy buena relación“, dijo.

Enseguida, agregó: “Germán (el esposo de Carolina Soto) es el padrino de Salvador y es un padrino exageradamente detallista y exageradamente presente para Salva. Caro y Germán son demasiado especiales, muy buenos amigos, Caro es una gran compañera de trabajo igual que Cata y tenemos una excelente relación las tres, de verdad, tenemos una relación muy linda".

¿Estuvieron distanciadas?

Los comentarios de los internautas surgieron porque, hace unas semanas, Cruz le realizó la fiesta de cumpleaños a Matías, su primogénito, pero en las imágenes no se observó a Carolina Soto, razón por la que sus seguidores comenzaron a especular. No obstante, la también empresaria explicó por qué su compañera no pudo asistir a la celebración como en los años anteriores:

“Pero, de verdad, por compromisos, por temas de agenda, no siempre podemos estar juntas, no siempre podemos viajar juntas. Caro se disculpó porque no pudieron ir al cumpleaños de Mati porque Valen tuvo como una lesión (…) Me dio mucha risa porque dije la gente de dónde saca estas películas tan chistosas".