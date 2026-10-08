Camilo Cifuentes se confesó con Westcol: “No fui sincero”. ¿Qué más dijo el influencer?

Este miércoles 7 de octubre en la noche, el generador de contenido Camilo Cifuentes, conocido como el influencer ‘sin rostro’, ya que usualmente desarrolla actividades sociales sin dejar ver su cara dejándole el protagonismo a las personas que favorece y sin afán de figurar, se sentó a hablar con el influencer Westcol en un stream que comenzó a ser anunciado desde ese mismo día.

El tema central de la conversación esta vez si era completamente personal, ya que la transmisión se generaba luego de dos días de polémica en los que Cifuentes fue señalado de haber comenzado una nueva relación con la generadora La Mijita sin haber concluido del todo la que mantenía con María Camila Sepúlveda, quien espera un hijo suyo. Fue Sepúlveda quien puso el asunto sobre la mesa al publicar chats recientes que le enviaba Cifuentes y mencionar que hasta poco antes de que trascendieran las imágenes de Camilo y La Mijita estaban haciendo planes para forma un hogar.

Cifuentes, popular con su frase ‘yo afán no tengo’, se pronunció inicialmente el lunes en la tarde para mencionar que la relación con la madre de su hijo había sido corta y poco sana, por lo cual había culminado. Posteriormente, envío un mensaje en el que pidió perdón y pasó sus redes sociales a modo privado. La Chinita también emitió un mensaje apartándose de la polémica y privatizó sus redes.

"No le fui sincero a La Mijita", Camilo Cifuentes

En el stream con Westcol, Camilo con su habitual tapabocas reconoció que no fue sincero del todo con las mujeres mencionadas. “Yo la cagué y no me arrepiento”, se le escuchó decir en uno de los momentos reconociendo que no fue sincero del todo.

El generador contó como conoció a La Mijita y la admiración que le despertó su sentido solidario luego del terremoto que sacudió al Eje Cafetero, Cali y Chocó. Admitió que cuando comenzó a hablar con Anthía López, nombre de pila de La Mijita seguía en contacto con Camila, la madre del hijo que espera.

“Yo no fui sincero al hacer las cosas. Yo no le fui sincero a La Mijita. Ella no sabía que yo hablaba con la mamá de mi hijo”, dijo Cifuentes.

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Mencionó que él le aseguró a López que se había separado de María Camila, pese a que en realidad continuaban manteniendo en las que hablaban sobre la posibilidad de formar un hogar.

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“Ella siempre fue sincera, yo no fui sincero”, dijo Cifuentes sobre la actitud de La Mijita en contradicción con la de él. A lo largo de la transmisión, el generador reconoció sus errores en el manejo de la situación y reiteró que para él su hijo es lo más importante y por ello, se ha preocupado por apoyar económicamente a quien lo lleva en s vientre.

Tras el stream, los cibernautas notaron que los perfiles tanto de Camilo como de la Mijita volvieron a estar públicos.

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