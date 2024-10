Reacción de Marbelle al ver a Camilo Cuervo, ex de su hija Rafaella en La Descarga

La Descarga, el templo de la música, es el nuevo reality de Caracol Televisión que se estrenó el pasado lunes 30 de septiembre, luego de la final del Desafío XX. Gusi, Maía, Marbelle y Santiago Cruz son los mentores, encargados de descubrir las mejores voces, sonidos, timbres y ritmos, en los participantes que se atrevan a subirse al tocadiscos.

Exnovio de Rafaella, hija de Marbelle, llegó a ‘La Descarga’

Por ahora, los participantes se encuentran en la etapa de audición ‘Todos o nada’. Cuando los mentores terminen de elegir a sus favoritos, pasarán a ‘La selección’. Los que logren superar esa etapa, llegarán a ‘La descarga’, donde estarán más cerca del millonario premio.

En el más reciente capítulo se vivió un momento bastante particular, cuando al tocadiscos llegó Camilo Cuervo, un joven actor, presentador y cantante, quien ya era conocido en el mundo de la farándula en Colombia. El artista, además, es recordado por haber sido novio de Rafaella, la hija menor de Marbelle, mentora de La Descarga.

Cuando se paró en la tornamesa y se encendieron las luces, la intérprete de Adicta al dolor no pudo ocultar su sorpresa: “¿Este personaje es quien yo pienso que es? El ex de Rafaella”, dijo inicialmente.

Minutos antes de pasar al escenario, Camilo tuvo una charla con Carlos Calero, el presentador del programa, a quien le reveló que creía que Marbelle no lo pasaría en la audición.

“Marbelle es mi exsuegra. No terminamos mal, pero pues, de pronto, uno no sabe, pero yo vengo a conquistar a Colombia, a cantar con toda, pero comienzo con Gusi, porque creo que Marbelle no me pasa”, aseguró el joven.

¿Qué le dijo Marbelle a Camilo Cuervo en ‘La Descarga’?

En efecto, Camilo comenzó cantándole a Gusi, quien después de varios segundos le dio su aprobación. Mientras interpretaba Háwai, de Maluma, logró conquistar a Maía. El siguiente turno era para Santiago Cruz, quien, finalmente, no permitió que pasara, dejando al cantante por fuera de la competencia. La razón fue porque tuvo algunos errores que no lograron convencer al intérprete de Desde lejos.

Cuervo no tuvo chance de conocer la opinión de su exsuegra. Aunque la mentora no dijo nada, sus gestos, según los televidentes e internautas en redes sociales, la habrían delatado mostrando su aparente incomodidad al ver a su exyerno.

“Me pareció muy poco profesional las actitudes de Marbelle”, “la cara de Marbelle lo dijo todo”, “la cara de Marbelle, me encanta igualita soy yo, no sé disimular”, “fue épica la cara de Marbelle”, “amo mucho a Marbelle, pero hoy se vio poco profesional con el exyerno”, son algunos de los comentarios que dejaron en redes sociales.

Ver minuto 53:40

El participante expresó su agradecimiento. A través de sus redes sociales hizo una publicación donde reveló que, haber estado en ese escenario, fue un sueño cumplido.

“Un escalón más en algo que es mi vida es la música, hoy es un no, hay que seguir trabajando, hay que echarle más gasolina, para seguir en este proceso tan lindo, que solo los que amamos este sueño lo entendemos”, escribió en Instagram.