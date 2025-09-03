Camilo le cortó el pelo a Evaluna. Así quedó: “Es la peor idea que ha tenido”

Todos los lunes, Camilo y Evaluna publican un video en su canal de YouTube contando algún detalle de sus vidas personales. Algunas veces han mostrado los cumpleaños de sus hijas o, incluso, han revelado historias desconocidas de su relación.

Camilo debutó como “peluquero” con Evaluna

En el más reciente clip que acumula 271 mil visualizaciones, los intérpretes de Índigo mostraron el proceso cuando Camilo le corta el pelo a Evaluna. “Este video es la peor idea que ha tenido Evaluna”, dijo el cantante colombiano.

La hija de Ricardo Montaner agregó: “Camilo está con unas ganas de cortarse él mismo el pelo y yo hace tiempo estoy con unas ganas de cortarme el pelo, entonces qué mejor manera de empezar tu ruta de peluquero con tu esposa que tiene el pelo muy largo".

Camilo, Evaluna Fotografía por: Instagram @camilo

Mientras observaban un tutorial de YouTube, los artistas iban haciendo el paso a paso en el pelo de Evaluna. Mientras tanto, el intérprete de Vida de rico, explicó por qué se interesó en cortar pelo: “Yo tengo lo que llaman una especie de obsesión temporal por cosas random. El otro dije: ‘me quiero cortar mi propio pelo. Llevo 31 años en este planeta sin saber cómo yo mismo cortarme el pelo’. Me trama un resto saber un poquito de todo. Mi sueño es ser yo el que le corte el pelo a mi papá”.

Minutos después, el artista comenzó a cortar: “no te rías que me cag$ del susto”. Después de varios minutos, Echeverry terminó cortándole las puntas al pelo de su esposa. El resultado les gustó a los dos: “Está súper bien mi amor, está muy bien. Te quedó increíble mi amor, eso era lo que yo quería. Hermoso”. “Nada mal”, agregó Camilo.

Los comentaron no se hicieron esperar. Sus seguidores, conocidos como los de ‘La Tribu’, los elogiaron por su complicidad: “Cami y Eva, desde el amor y creo que hablando por toda la tribu! Quiero decir: Gracias, gracias por las risas, por las enseñanzas, por el amor y por abrirnos la puerta a su familia, les amamos desde el espíritu y corazón”, “Me mata cuando le dice quédate tranquila que perfecto no te va a quedar jajaja amo los lunes porque siempre una sonrisa te sacan”, “Camilo diciendo no tengan miedo, después de tener miedo todo el video”, “Dicen que si te corta el cabello Alguien que te ama, entonces crece más lindo y más sano”, “Amo la confianza y el amor que se tienen. La concentración de Camilo y la sensación de relax y confianza de Eva”.