Cantante barranquillero enfrenta el Síndrome de Tourette y el TOC con la música

A una edad temprana, la vida de Lyan Galindo, un artista barranquillero, le presentó desafíos que parecían imposibles de superar: el Síndrome de Tourette y el Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC), dos diagnósticos que convirtieron su infancia en un camino de obstáculos. Lyan solo tenía 9 años cuando empezó a tener esos movimientos involuntarios que no podía controlar. “Pasé muchos momentos muy duros, las contracciones eran como ataques epilépticos, pero no era eso. Duré un año viviendo en una clínica donde se me partió mi lengua en dos, no podía hablar, se me fue la vista y a las 24 horas volvió, fue algo muy horrible pasar todo eso a esa corta edad, pero gracias a Dios y a mi mamá que siempre estuvo ahí salí adelante”, reveló el joven artista.

Pese a su difícil condición, encontró en la música algo más que una simple pasión: descubrió su medicina. “Vengo trabajando desde los 12 años, la música llega en un momento muy difícil de mi vida. Les digo a mis papás que me regalen una guitarra y veía que cada vez que la tocaba todos mis TICS desaparecían, sigue siendo algo mágico hasta el día de hoy, porque yo los tengo todavía, pero ya estoy mejor, la música me tiene aquí de pie, feliz, es mi medicina, mi analgésico natural”.

Del rechazo a la labor social

Aunque se ha sentido rechazado por su diagnóstico, Lyan Galindo ha sabido transformar su dolor en esperanza. Por eso, viene trabajando en ayudar a niños que, como él, tienen alguna condición especial: “Siempre he vivido excluido, no tengo amigos, mi círculo social es muy cerrado, la verdad es que todos tenemos algo raro, solo es cuestión de darse cuenta de las cosas y de aceptar las cosas que uno tiene, todos tenemos algo de locura. Tengo una fundación que se llama Noble corazón, Lyan Galindo, donde tratamos a estos niños que tienen estos síndromes y que encuentren una medicina, así como yo la encontré. Damos charlas, hacemos un evento una vez al año y con las uñas, no tenemos un lugar, pero sueño con tener una fundación gigante", afirmó.

Actualmente, el joven barranquillero de 24 años está lanzando su nuevo EP Después de las 12, un trabajo discográfico de siete canciones que incluye su sencillo Morena. “Me siento feliz, me ha ido súper bien, hay momentos difíciles, bonitos, como todo, solo es tener constancia, pasión, disciplina, entrega. Ojalá todas las personas que tienen alguna enfermedad o alguna condición, encuentren la medicina en todo lo que les guste y que luchen por sus sueños que todo se puede cumplir. La constancia es la clave del éxito. Yo empecé tocando la guitarra, después componía las canciones y después comencé a cantar. Soy empírico, estoy aprendiendo a tocar piano y bailo también. Siempre estoy en esto porque es lo que me desestresa”.