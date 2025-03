Cara, ex de Beéle, contó cómo se enteró de la infidelidad con Isabella Ladera

En junio de 2024, Camila Rodríguez, conocida en redes sociales como Cara, y exesposa del cantante colombiano Beéle, compartió cómo se enteró de la infidelidad de su pareja con la modelo venezolana Isabella Ladera.

Después de varios meses de constantes peleas en redes sociales, el 19 de diciembre de 2024, el equipo legal de Beéle, cuyo nombre real es Brandon de Jesús López Orozco, presentó una demanda de divorcio y disolución de la sociedad conyugal contra Camila Rodríguez. En la demanda, Beéle acusó a su expareja de haber ejercido violencia física, psicológica y económica durante años, lo que afectó de manera significativa su salud e integridad.

El cantante Béele junto a su exesposa Camila Rodríguez, conocida como Cara. Fotografía por: Instagram @beele

De acuerdo con el comunicado de los representantes legales del cantante, se intentaron llevar a cabo audiencias de conciliación el 18 y 22 de octubre de 2024, con el objetivo de alcanzar acuerdos que aseguraran una transición pacífica y priorizaran el bienestar de sus hijos. Sin embargo, Rodríguez no asistió a ninguna de las citaciones ni justificó su ausencia, lo que, según la defensa de Beéle, impidió cualquier progreso en este aspecto.

¿Cómo se enteró Cara Rodríguez de la infidelidad de Beéle con Isabella Ladera?

En varias oportunidades, la creadora de contenido ha hablado sobre lo que ocurrió con su ex. No obstante, unas declaraciones recientes para el podcast Hablemos de tal, se convirtieron nuevamente en tendencia.

Allí, Camila, como es su nombre de pila, volvió a tocar el tema, asegurando que, mientras estaba embarazada de su segundo hijo, encontró mensajes comprometedores entre Beéle e Isabella en el teléfono del artista. Este descubrimiento ocurrió pocos días antes de dar a luz, lo que le causó un gran impacto emocional.

“En la semana 36 de mi embarazo, le llegó un mensaje, mientras yo le hacía la maleta para que él se fuera a trabajar a Miami, y como yo era su road mánager, le tenía a él todo, yo tenía acceso a todo, las que creían que él les respondía, la mayoría de veces era yo. Yo tuve mi bebé en la semana 37, yo cuando vi ese mensaje grabé todo con mi celular y le hice el reclamo, pero él me dijo: ‘¿de qué estás hablando, loca?’”, contó.

Rodríguez se mostró sorprendida y decepcionada al enterarse de la infidelidad y descubrir las conversaciones y encuentros entre Beéle y Ladera. Sin embargo, su rabia aumentó cuando se dio cuenta que no solo era con la modelo venezolana, sino con más mujeres.

“Él se puso pálido y yo con una rabia horrible, yo le dije: ‘te me largas de aquí’. Nunca nos gritamos, nunca nos pegamos. En la casa no se gritaba, esa era una regla de oro. Ese día yo lo empujé porque me estaba mintiendo en la cara. Tras del hecho estaba con otras, eran muchas”, aseguró.

Aunque intentó luchar por su matrimonio, finalmente las cosas no funcionaron: “yo crecí en una familia unida. Yo sueño con eso. Para mí eso era algo fundamental. Yo ya sabía de muchas infidelidades. Yo en la UCI me cuestionaba, yo me aguanté muchas cosas, muchas humillaciones, yo misma me hacía defender”.