Yo me llamo Martín Elías salió furioso del escenario: “no quiero continuar”

En el reciente capítulo de Yo me llamo se vivió uno de los momentos más tensos en lo que va del reality de imitación de Caracol Televisión. Cada día, los jurados son más exigentes con los participantes y se fijan hasta en el detalle más mínimo para que se conviertan en los dobles perfectos de sus artistas favoritos. Por ello, varios ya han tenido que abandonar la competencia y poco a poco van quedando los favoritos, no solo de César Escola, Amparo Grisales y Rey Ruiz, sino también del público y los televidentes.

¿Qué pasó con el imitador de Martín Elías?

En el reciente capítulo, ‘Yo me llamo Martín Elías’ interpretó Se le moja la canoa. Además del reto vocal, el artista debía hacer unos pasos de baile que hacía el cantante original.

Al terminar su presentación, los jurados le dijeron que, de todos sus shows, ese había sido en el que más se había desafinado, pues no llegó al tono correcto que exigía el tema.

“Respira que se te está mojando la afinación. Yo creo que estabas pendiente de lo que te enseñaron en la escuela. Los pasitos de Martín Elías, por estar pendiente de eso, no pusiste foco en la voz. Entonces la nota aguda era importantísima”, le dijo Amparo Grisales.

Por su parte, Escola agregó: “la tonalidad te jugó una mala pasada, no llegas a las notas en ‘Se le moja la canoa’. Fue una prueba muy dura para ti, porque aparte tenías que agregarle un montón de pasos, pero vocalmente hoy no fue tu mejor día”.

Así reaccionó ‘Yo me llamo Martín Elías’ a comentarios de los jurados

Al salir del escenario y llegar al backstage, el artista expresó su descontento frente a sus compañeros por los comentarios de los jurados.

“No fue la mejor noche, es un coro demasiado difícil, porque no es fácil ir allá y uno darlo el todo, porque ni los artistas que uno está haciendo acá lo van a dar completo allá. Yo quedaba sin voz para hacer lo que me pedían y tenía que hacer, baile, muchas cosas, no puedo, no me da, estoy brincando, estoy bailando, uno está dando el todo allá”, dijo.

Los jurados estaban viendo lo que él decía. La diva de Colombia no dudó en referirse a las palabras de los participantes: “sí, pero él tiene que hacer ese coro, no se las vamos a poner así de fácil que porque eso él lo hace en el coro en el disco”.

El participante continuó con su molestia. Incluso, en medio de su frustración, aseguró que no quería continuar en la competencia: “La verdad es que no me parece justo, entonces no sé si será que se la quieren poner más difícil para ver si uno sale más rápido. La verdad estoy muy disgustado, demasiado. Si sigo, si voy en riesgo, no quiero continuar en el programa, la verdad que no”.

La actriz quedó sorprendida con las palabras del concursante: “No, sí, esto es una conspiración. Qué insoportables, o sea, vinieron hechos la perfección, entonces no sé qué vinieron a hacer en Yo me llamo”, dijo molesta. Incluso, Melina Ramírez, presentadora del programa, opinó: “tranquilo, que a veces en caliente se dicen cosas de las que uno se puede arrepentir.

Finalmente, César Escola explicó: “En el repertorio de todos los artistas hay canciones más simples, hay canciones medias y hay canciones difíciles. No ponemos todas las fáciles para que los participantes lleguen a la final, no, lo rico de una competencia es enfrentar cada reto, superar cada batalla y llegar a la final, victorioso. Así tiene que ser, los participantes se salen solos, si los demás van progresando y uno se queda atrás, obviamente ese que se queda atrás va a salir de la competencia”.

Amparo Grisales cerró diciendo: “yo les voy a decir algo a los participantes con todo mi amor, que el ego no les dañe el paso por este escenario. Aquí no hay nada personal, yo no los conozco, ¿por qué les voy a tener rabia?”.