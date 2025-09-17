Cardi B está embarazada de su cuarto hijo, el primero con Stefon Diggs

Cardi aseguró al canal CBS sentirse “muy fuerte” al equilibrar su embarazo con la preparación de su nuevo álbum y su próxima gira de estadios titulada ‘Little Miss Drama’, que comenzará en febrero de 2026.

“Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa de estar haciendo todo este trabajo. Pero estoy haciendo todo esto mientras creo un bebé. Mi pareja y yo nos apoyamos mutuamente”, expresó al canal CBS.

El nacimiento del bebé está previsto antes de que arranque el tour, lo que marca un desafío adicional para la artista, de 32 años.

¿Cuántos hijos tiene Cardi B?

La intérprete de ‘WAP’ ya es madre de tres hijos con el rapero Offset: Kulture, de siete años; Wave, de tres; y Blossom Belle, nacida en septiembre de 2024.

Cardi B admitió que al principio fue reacia a enamorarse de nuevo tras su sonado divorcio. Sin embargo, recordó que Diggs le ayudó a sanar.

El jugador de la NFL, por su parte, es padre de una niña llamada Nova, nacida en 2016.

Cardi B destacó que su pareja le ha dado estabilidad mientras prepara su próximo álbum, ‘Am I The Drama?’, que incluye un tema titulado ‘Safe’.

En la entrevista, la ganadora del Grammy destacó el apoyo incondicional del deportista, con quien dijo compartir un entendimiento mutuo al moverse ambos en el mismo espacio profesional.

¿Quién es Stefon Diggs, pareja de Cardi B?

Es un jugador destacado de la NFL que juega como wide receiver y ha formado parte de equipos como los Minnesota Vikings, Buffalo Bills, Houston Texans y, en la actualidad, los New England Patriots. Además de su exitosa carrera en el deporte, en junio de 2025, confirmó su relación con la rapera Cardi B.