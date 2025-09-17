¡Disfruta lo mejor de Vea! Activa las notificaciones y recibe al instante las noticias más destacadas.
Cerrar

El mundo de las estrellas

Publicidad

Home

Vea

Famosos

Cardi B está embarazada de su cuarto hijo, el primero con Stefon Diggs

La rapera estadounidense anunció que espera su primer hijo con el jugador del equipo de fútbol americano New England Patriots.

Por Agencia EFE
17 de septiembre de 2025
La rapera estadounidense anunció que espera su primer hijo con el jugador del equipo de fútbol americano New England Patriots. EFE/Octavio Guzmán /ARCHIVO
Fotografía por: Octavio Guzmán

Cardi aseguró al canal CBS sentirse “muy fuerte” al equilibrar su embarazo con la preparación de su nuevo álbum y su próxima gira de estadios titulada ‘Little Miss Drama’, que comenzará en febrero de 2026.

“Me siento muy fuerte. Me siento muy poderosa de estar haciendo todo este trabajo. Pero estoy haciendo todo esto mientras creo un bebé. Mi pareja y yo nos apoyamos mutuamente”, expresó al canal CBS.

El nacimiento del bebé está previsto antes de que arranque el tour, lo que marca un desafío adicional para la artista, de 32 años.

Vínculos relacionados

Absuelven a Cardi B en juicio civil por agresión. “Yo no toqué a esa mujer”
¿Por qué Cardi B está en juicio? Su insólito proceso es tendencia
Sigue a la Revista Vea en WhatsApp

¿Cuántos hijos tiene Cardi B?

La intérprete de ‘WAP’ ya es madre de tres hijos con el rapero Offset: Kulture, de siete años; Wave, de tres; y Blossom Belle, nacida en septiembre de 2024.

Cardi B admitió que al principio fue reacia a enamorarse de nuevo tras su sonado divorcio. Sin embargo, recordó que Diggs le ayudó a sanar.

El jugador de la NFL, por su parte, es padre de una niña llamada Nova, nacida en 2016.

Cardi B destacó que su pareja le ha dado estabilidad mientras prepara su próximo álbum, ‘Am I The Drama?’, que incluye un tema titulado ‘Safe’.

En la entrevista, la ganadora del Grammy destacó el apoyo incondicional del deportista, con quien dijo compartir un entendimiento mutuo al moverse ambos en el mismo espacio profesional.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Quién es Stefon Diggs, pareja de Cardi B?

Es un jugador destacado de la NFL que juega como wide receiver y ha formado parte de equipos como los Minnesota Vikings, Buffalo Bills, Houston Texans y, en la actualidad, los New England Patriots. Además de su exitosa carrera en el deporte, en junio de 2025, confirmó su relación con la rapera Cardi B.

Por Agencia EFE

Temas:

Cardi B

Stefon Diggs

Stefon Diggs Cardi B

Cardi B hijos

Cuántos hijos tiene Cardi B

Sigue a la Revista Vea en WhatsApp
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar