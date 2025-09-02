¿Por qué Cardi B está en juicio? Su insólito proceso es tendencia

No es la primera vez que Cardi B, cuyo nombre de pila es Belcalis Almanzar, enfrenta líos o demandas legales. Recordemos que en agosto de 2018, la artista fue acusada de ordenar a su equipo que agrediera a dos meseras de un club. Todo habría sido producto de un ataque de celos por parte de la rapera. En 2022 se declaró culpable y fue condenada a 15 días de servicio comunitario.

El año pasado una fan, identificada con el nombre ficticio de Jane Doe, la demandó por arrojarle un micrófono, durante un concierto en Las Vegas, luego de que Doe le lanzara una bebida, en pleno show.

Abogado le pregunta a Cardi B por sus pelucas y sus uñas

Pero si es la primera que el juicio se vuelve tendencia en sus redes sociales, ya que las preguntas del abogado han resultado particulares, para algunos hasta chistosas y las respuestas de la rapera también han causado risas. Por ejemplo, el martes 25 de agosto, cuando ella hablaba de lo ocurrido cuando supuestamente agredió a una guardia de seguridad de un hospital angelino, el abogado le preguntó qué color del pelo llevaba ese día.

El experto en leyes pareció confundirse, ya que Cardi suele usar pelucas de distintos colores y llevaba tres días variando para ir al juicio. Le indagó si tenía “el cabello negro, rubio o de otro color” en la fecha de la presunta agresión. La artista le dijo que no lo recordaba porque llevaba una sudadera con capucha. Luego él le comentó: “Ayer tenías el pelo negro y corto. Hoy lo tienes rubio y largo. ¿Cuál es tu pelo natural? ¿O son ambos naturales?". Cardi B se ríe y dice: “son pelucas”.

“De acuerdo. Perdón, no lo sabía. Hoy llevas una buena peluca” , fue la respuesta del abogado, que también ha hablado de la extensión de las uñas de ella y si son naturales o falsas.

¿Por qué fue demandada Cardi B?

Sin embargo, hay que mencionar que el asunto que tiene a Cardi B en medio de un juicio que lleva varios días no es ningún chiste, por el contrario es bastante serio. Si pierde podría tener que desembolsar 24 millones de dólares.

Los hechos se remonta hacia febrero del 2018 cuando ella estaba embarazada de su primer hijo, junto a Offset. La estrella fue a una cita de control al consultorio de un obstetra en Beverly Hills, Los Ángeles. Allí, se encontró con la guardia de seguridad Emani Ellis y se produjo un altercado entre ambas. Los relatos de las dos son contrarios.

Ellis, aseguró que ella “estaba haciendo su ronda en el consultorio cuando vio a la cantante salir del ascensor y, emocionada, exclamó: “es Cardi B”. A lo que la artista respondió: “¿Por qué diablos le estás diciendo a la gente que me has visto?”, dijo la guardia que demandó a Cardi B en 2020 asegurando que se sintió agredida, lesionada y sufrió angustia emocional. Según ella la insultó, la amenazó, le criticó por su físico y se burló de su empleo. Luego, asegura, la atacó escupiéndola, dándole un puño y arañándole la mejilla izquierda con una uña de entre 5 y 7,5 centímetros. De ahí que el abogado también hubiera querido hablar de las uñas de la cantante.

¿Qué dice Cardi B sobre incidente con guardia de seguridad?

Según el relato de la rapera, Ellis fue quien la acosó y comenzó a “enloquecer” y a grabarla con su celular, invadiendo su privacidad, cuando llegó a la clínica. En ese momento el público desconocía que estaba esperando bebé.

Dentro de su narración Cardi B asegura que la guarda la siguió y ella se sintió atrapada. Admitió que hubo una discusión verbal fuerte, pero que jamás la tocó. “Fue una pelea verbal, pero no llegó a ser física en absoluto. Literalmente nos gritamos la una a la otra”. Reconoció que le gritó: “Perra, apártate de mi vista”.

Dentro de los testimonios adicionales que se han escuchado, en la semana que lleva el juicio, estuvo el de la recepcionista que indicó que ella terminó con una cortada en la frente por tratar de detener la disputa, pero no mencionó haber visto a la artista agredir a la guarda. Así mismo, el médico David Finke dijo que vio a Ellis lesionar la recepcionista pero que la guardia de seguridad no tenía ninguna lesión.

Hasta el momento nadie ha declarado que haya visto que Cardi B golpeara a la guarda.

