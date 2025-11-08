Carin León: entre grandes colaboraciones y el salto hacia su primer disco en inglés

Por estos días, Carin León vive lo que cualquier artista del regional mexicano habría imaginado como una meta casi inalcanzable: llenar estadios en América Latina con una música que, durante décadas, se creyó limitada a su propio territorio. El cantante sonorense, uno de los nombres más sólidos del género en la actualidad, sumará un capítulo histórico este 8 de noviembre en Bogotá, donde reunirá a miles de personas en el estadio El Campín en lo que para él será mucho más que un concierto. Será, según confesó en conversación con este medio, la confirmación íntima de que los sueños siguen valiendo la pena.

“Es un logro muy importante”, contó horas antes del show, todavía incrédulo ante la magnitud del momento. “Regresar unos años atrás y pensar siquiera en pisar territorio colombiano con mi música ya era algo grande. Estar ahora en este estadio, llenándolo de esta manera, con un público que nos quiere muchísimo, es algo que agradezco de corazón”.

El Campín terminó siendo todo lo que esperaba, un cierre simbólico de casi dos años de trabajo con su tour Boca Chueca, una gira que consolidó su salto a los grandes escenarios del continente. Desde el arranque, Carin León había prometido traer a Colombia “todo el show completo”: los 30 músicos en escena, la producción a gran escala, el repertorio sin recortes y la energía que se ha convertido en su sello desde que irrumpió en la escena con su mezcla de tradición norteña, espíritu ranchero y sensibilidad contemporánea.

Colombia, un lugar clave en la historia de Carin León

Para Carin, Colombia no es solo una parada en el mapa ni un mercado estratégico. En su narrativa personal ocupa un sitio fuerte y emocional. “Colombia me ha dado demasiado cariño, demasiado amor. Desde la primera vez que vine me recibieron con los brazos abiertos”, recuerda. Con el tiempo, esa bienvenida se transformó en una relación estable: conexiones culturales, amistades profundas y un público que pareciera haberse encontrado con un artista que entiende su sensibilidad musical.

Su afinidad con el país tiene raíces claras. Por un lado, siente un parentesco natural con la música que se escucha en la radio colombiana, especialmente con el vallenato, un género que ha defendido y celebrado públicamente. Por el otro, el país se volvió un termómetro emocional y profesional. “Aquí entendí la dimensión que puede tener la música cuando se hace con el corazón”, dice. Esa frase, que podría sonar a gesto diplomático, en su boca es simple: Colombia es el lugar donde sus canciones encontraron una resonancia inesperada y donde él se descubrió conectado a una audiencia distinta, expansiva, siempre fiel.

Y esa conexión no ha sido unidireccional. Carin León ha hecho parte, poco a poco, del círculo musical colombiano. Ha coleccionado amigos, colegas y colaboradores, desde exponentes del vallenato hasta colegas del pop urbano. “He conocido a mucha gente que admiro, y creo que conectamos desde el orgullo por nuestras raíces”, comenta. “Eso nos hace empatarnos muchísimo”.

Un concierto con tinte de celebración

El escenario no podía ser otro. El Campín le permitió cerrar un ciclo importante en su carrera: el del disco Boca Chueca Vol. 1, lanzado en 2023, un álbum con el que expandió su apuesta sonora, desde los corridos y la tradición norteña hasta guiños a géneros como el country, el soul y el rock de antaño. La gira lo llevó por Estados Unidos, México y varias ciudades de Latinoamérica, y este concierto en Bogotá se convirtió, de alguna manera, en el puente hacia su siguiente etapa creativa.

El artista venía trabajando desde hace dos años en un show sólido, que creció de manera orgánica mientras sus temas se multiplicaban en plataformas y su nombre se hacía frecuente en premios, festivales y listas internacionales. La cita en Bogotá fue una fiesta, sí, pero también una despedida: el cierre casi oficial del ciclo Boca Chueca y la antesala del proyecto que presentará en diciembre.

Carin León, quien ya se ha presentado varias veces en el Movistar Arena, llegará por primera vez a El Campín. Este es el único concierto del mexicano en Colombia como parte de su gira 'Boca Chueca Tour'- Fotografía por: MATH VALBUENA

El proyecto de Carin León para fin de año

Carin León ha acostumbrado a sus seguidores a que el cierre de cada año trae un lanzamiento con un sello especial. Y este diciembre no será la excepción. Esta vez, sin embargo, la idea va más allá de un disco. Trabaja en un documental-disco grabado en el barrio donde crecieron sus abuelos, una especie de retorno emocional y cultural que busca honrar la raíz más íntima de su música.

“Volvimos al barrio de mis abuelos porque queríamos mostrar cómo desde la humildad, desde algo tan sencillo, se puede llegar muy lejos”, dice. El proyecto recupera la sonoridad clásica del norte de México de los años cincuenta y sesenta, un regional tradicional que él suele mencionar como el ADN de su carrera. La propuesta es un homenaje, pero también una reivindicación de ese sonido que todavía acompaña a la vida cotidiana de miles de mexicanos.

El artista admite que se trata de un proyecto hecho “con emoción pura”, una pieza pensada para cerrar un ciclo y abrir otro que lo tiene especialmente entusiasmado: su primer disco completamente en inglés.

El álbum en inglés que viene en 2026

Si algo ha caracterizado a Carin León en los últimos años es su capacidad para cruzar fronteras sonoras sin perder identidad. Ha colaborado con figuras de enorme peso como Alejandro Sanz, Ricky Martin, Jon Bon Jovi, Cody Johnson, Kane Brown, Kany García, Carlos Vives, Alejandro Fernández, Maluma, Maná y más. Su catálogo de colaboraciones se volvió un testimonio del lugar que ocupa hoy en la industria: un punto de encuentro entre géneros, generaciones y públicos.

“No hay imposibles. Siempre se puede soñar más”, cuenta. Para él, cada colaboración ha sido una confirmación de que su trabajo se mueve en una dimensión donde la música es puente, no límite. De ahí que cantar con quienes siempre admiró sea, según afirma, “más increíble que el éxito, la fama o el dinero”.

Esa puerta abierta lo llevó a preparar un proyecto arriesgado y ambicioso: su primer álbum en inglés, previsto para mediados de 2026. El disco tendrá tintes de country, rock clásico, funk y soul, una mezcla construida a partir de la música que él mismo escucha y que, durante años, soñó con grabar profesionalmente. No se trata de un giro de mercado ni de un experimento aislado, sino de una extensión natural de su ADN creativo, ese que lo llevó a convertirse en uno de los artistas mexicanos más globales de su generación.

Entre las canciones incluidas estaría incluida la colaboración que grabó recientemente con el cantante estadounidense Teddy Swims, con quien ha trabajado en estudio en repetidas ocasiones, pero que todavía no ha salido a la luz. “Ya hemos hecho varias cosas juntos, solo estamos esperando el momento. Viene algo muy interesante”, anticipó.

Carin León: un presente sólido y una proyección que no detiene el paso

Con cada disco, gira o colaboración, el músico sonorense ha demostrado que el regional mexicano puede ser un género expansivo, moderno y dialogante con el mundo. Su música, que mantiene la raíz tradicional, se ha convertido en una plataforma de experimentación constante. Lo que viene —el disco-documental, el álbum en inglés y las nuevas fusiones— es, en realidad, la consecuencia lógica de un artista que ha aprendido a crecer sin prisas, pero con visión.

La noche del 8 de noviembre en Bogotá quedará registrada como un punto de inflexión. Para él, fue la prueba viva de que su música cruza fronteras con facilidad. Para el público colombiano, una confirmación de que Carin León es, hoy, uno de los artistas más queridos y respetados de la escena latinoamericana. Y para la industria, un recordatorio de que el regional está viviendo un momento dorado, empujado por voces como la suya: voces que mezclan lo nuevo con lo viejo, lo íntimo con lo masivo, lo local con lo universal.

Carin, con los pies en el escenario y la mirada puesta en 2026, se prepara para otro salto creativo que, si todo marcha como hasta ahora, lo llevará aún más lejos de lo que imaginaba cuando empezó a cantar en Hermosillo.