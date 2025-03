Carla Giraldo habló de la crianza de sus hijos tras su ruptura “Es muy complicado”

Carla Giraldo siempre se ha mostrado muy abierta para hablar de su vida en general. La antioqueña que cada noche conduce ‘La Casa de las famosos’ habló en esta oportunidad de su rol como presentadora, como también de su faceta profesional y de algunas percepciones que tiene de vida, de su rol como mamá e incluso de lo que se comenta de ella.

Giraldo, quien se hizo famosa inicialmente con la novela ‘Me llaman Lolita’ mencionó en ‘Los impresentables’ de Los 40 principales que a ella no le molesta tocar ningún tema, sino que por el contrario se siente a gusto tocando todo tipo de temas.

“A mí no me molesta hablar de nada, me gusta. Cuando no olvidamos nuestra historia, cuando no olvidamos quienes somos y nos gusta saber y recordar como que volver a esos sitios es lindo y en los recuerdos están las vivencias y de eso estamos hechos”, dijo la conductora.

Aceptó que en ocasiones han exagerado cosas que dijo o hizo y reconoció que “lo que mas me afectó fue en mi adolescencia… de resto creo que no, que digan lo que quieran, que hablen”, mencionó contundente. También consideró que ella como tal no es una persona polémica.

Carla Giraldo no se considera polémica ni controversial

“Lo que yo hago lo vuelven una polémica, es más ,trato de no hablar de mi vida personal, de mi marido de mis hijos… y terminan pasando cosas que digo pero ¿en qué momento? si estuve juiciosa”.

Carla Giraldo detalla qué tiempo pasa con sus hijos

Carla también abordó el tema de la crianza de sus hijos y su ex Mauricio Fonnegra. Recordemos que la actriz y el Dj y empresario duraron más de una década y actualmente ya no están. La pareja tuvo dos hijos Damián y Adrián, de 9 y 10 años respectivamente.

Volviendo a las declaraciones de Giraldo reconoció que la maternidad en sí es compleja y aumenta su nivel cuando los padres ya están separando.

“Yo creo que la maternidad es una de las cosas más complicadas que hay. Guiar a un niño y darle consejos cuando tú la has embarrado tantas veces en tu vida. Hacer tareas... Ahorita por ejemplo que los tengo divididos una semana y una semana, es más complicado porque te desprendes durante una. (...)”, explicando que ella tiene a sus dos hijos una semana y después la siguiente le toca a su ex y así sucesivamente.

La actriz y presentadora ahondó en el tema, más adelante: “La maternidad es muy difícil y de dos seres más, dos muy diferentes. Dos niños que pelean, entonces yo peleo con ellos, entonces somos tres peleando. Yo amo a mis hijos, me enseñan más ellos a mí que yo, a ellos, su amor, su bondad, su tranquilidad para llevar un proceso que para nadie es fácil”, dijo Giraldo en la conversación que no contempla la idea de tercer hijo, entre otras cosas porque no ve fácil la economía.

La conductora recordó que a los 14 años se fue de su casa y a los 16 logró la emancipación. Así mismo, mencionó que el desnudo que realizó a los 18 años no lo lamenta, no obstante, si se arrepiente de algunas exageraciones que habló en la entrevista.

Sobre la relación sentimental que está viviendo actualmente solo mencionó: “parcho y me divierto con un lindo tipo”

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento