La Jesuu regresó a ‘La casa de los famosos’ y señaló a Yaya: “hipócrita, cizañera”

El domingo pasado ‘La Casa de los famosos’ tuvo una inesperada eliminación. La Jesuu una de las participantes que parecía muy fuerte con potencial para llegar a ser parte de los finalistas salió al alcanzar un bajo respaldo por parte del público. Con tan solo 6,36% de la votación se despidió.

Los otros opcionados a eliminación eran Yana Karpova (La rusa) que logró el mayor respaldo, al obtener el 27,35% de la votación; Yina Calderón, quien alcanzo 17,31%; Karina García, que se salvó con 14,07%; Yaya Muñoz, llegó a 14,34%; La Toxi Costeña registró 12,49% y La Abuela regreso a la casa con 9,07.

La Jesuu inicialmente creyó que el público le pasó factura por su confrontación con Coco, donde evidentemente se dejó llevar por el impulso y se enfrascó en una fuerte discusión. No obstante, a lo largo de las entrevistas que concedió tras su eliminación, mencionó que sabe que no fue por eso y contrario a lo que alcanzó a pensar, siente que el público la apoya. Adicionalmente, se mostró entusiasmada en su vida fuera de la competencia y su empeño por emprender algunos planes.

Sin embargo, también tuvo oportunidad de volver a la casa y despedirse de sus compañeros. El mensaje que La Jesuu llevó la noche del 24 de febrero fue contundente y el que envió a Emiro sobre Yaya, a quien calificó fuertemente, fue sin duda el más comentado en el ciberespacio.

¿Qué dijo La Jesuu al volver a ‘La Casa de los famosos’?

“Chicos, les digo que de verdad mi salida les quede de ejemplo, por si van a meter las manos al fuego por alguien, van a comprar peleas establezcan límites. Al final muchas veces uno se desestabiliza o se desenfoca de sus procesos por ayudar a estabilizar a otros compañeros, cosa que no está mal, pero lleva un momento en el que uno dice a qué costo, al final cada quien está viviendo lo suyo y no sabemos el día de mañana que tan dispuestos estén de protegerte de la manera en la que tú los proteges a ellos”, comenzó diciendo La Jesuu.

Después sus palabras fueron dirigidas a personajes específicos como La Abuela, Lady Tabares y La Toxi Costeña. A ellas las despidió diciéndoles que en su casa las espera para darles todo el amor que recibió de parte de ellas dentro del programa y les indicó que se siente en deuda con ellas.

Luego vino el mensaje para Yaya que había anticipado era fuerte. “Yaya, no sé si te acuerdas la vez que estábamos en el cuarto de maquillaje que te dije que eras una amiga incondicional, firme, leal con tu equipo, al día de hoy, con el panorama muchísimo más claro, te digo que me retracto de lo antes mencionado, ya que eres una de las más falsas, hipócrita, cizañera, visajosa, eres fingidora y peligrosa ¿A qué nivel? Digamos que ni el mismo Coco se hubiese atrevido a tanto”, le dijo La Jesuu a su ahora excompañera. Yaya le contestó que eran formas de ser. “No me ingresan sus palabras...eso va en la percepción de cada una”.

Recordemos que La Jesuu no recibió nada bien que Yaya le hubiera pedido a Coco sacarla de la placa de eliminación.

La Jesuu le habló a Emiro, Melissa y Norma

Seguidamente La Jesuu advirtió a su amigo Emiro y le pidió que juegue solo “uno piensa que los enemigos están a miles de distancia y muchas veces están respirándonos al lado de la nuca”, le mencionó en una clara referencia a Yaya.

En su mensaje La Jesuu tuvo las palabras más especiales para con Melissa Gate, a quien también le dijo que la espera con un regalo que considera poco en comparación con todo lo que ella le brindó dentro de la competencia. LE emotivo mensaje de despedido conmovió a Melissa quien lloró. A Norma le dijo que era un ser humano maravilloso y le expresó su admiración.

Aquí más noticias que son tendencia