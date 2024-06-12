Carla Giraldo recordó así su rivalidad con Cristina Hurtado en ‘La casa de los famosos’

La rivalidad entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado durante la primera temporada de La Casa de los Famosos Colombia (2024) fue uno de los temas más comentados fuera de la competencia de los participantes.

Lo que comenzó como rumores de pasillo terminó siendo confirmado por ambas protagonistas, revelando una relación laboral marcada por la tensión y el distanciamiento.

El origen del conflicto entre Carla Giraldo y Cristina Hurtado

Desde el inicio del reality, los televidentes notaron una falta de química en pantalla. Hurtado, con una trayectoria consolidada en la presentación, y Giraldo, debutando en ese rol tras ganar MasterChef Celebrity, tenían estilos muy diferentes. Se dice que la espontaneidad e irreverencia de Carla chocaba con la formalidad y el perfeccionismo de Cristina.

Hubo momentos donde se evidenciaron grietas en la relación laboral. En una ocasión, Carla Giraldo olvidó una instrucción y su colega, en lugar de ayudarla sutilmente, le respondió con un tono serio: “¿Qué tenemos? Cuénteme usted que sí hizo la tarea”.

En mayo de 2024, Cristina Hurtado rompió el silencio en una entrevista con la revista Semana, en la que fue tajante sobre su relación con su compañera de trabajo: “La relación con Carla es nula. No tenemos ningún tipo de relación. De hecho, cuando estamos en el estudio, ella está en una parte y yo en otra. Ella tiene un set y yo otro”.

Tiempo después, en charla con Los 40 Colombia, Carla Giraldo mencionó que hubo una reconciliación. “Nosotras limamos asperezas luego de que ella se acercara a hablar conmigo. Ese día expusimos nuestros puntos de vista y soltamos todo. No importa lo que haya pasado porque yo creo que, en medio de todo, esa tensión al aire nos funcionó”, expresó en aquella ocasión.

El meme con el que Carla Giraldo recordó la rivalidad con Cristina Hurtado

En días recientes, poco después de confirmarse la fecha de estreno de La casa de los famosos Colombia 3, Giraldo compartió en su cuenta de Instagram una publicación con la que, fiel a su estilo, le puso un poco de ‘picante’ a la Navidad.

“Cuando me toca fingir que me llevo súper bien con mi compañera de trabajo para que me den el bono”, es la descripción del video que compartió Carla Giraldo, en el que aparece junto a Cristina Hurtado durante una de las transmisiones del reality.

La publicación generó opiniones divididas. Mientras algunos lo ven como una broma pesada o una ‘pulla’ directa a Hurtado —quien ya no forma parte del proyecto—, otros celebran la forma en que Carla ha sabido transformar la polémica en una herramienta de promoción para la nueva entrega del programa.