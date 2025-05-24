¿Cuándo comienza ‘La casa de los famosos’? Se confirmó la fecha de estreno

En las últimas semanas, en Canal RCN ha venido mostrando las personalidades que participarán en la nueva temporada de La casa de los famosos. Los primeros confirmados fueron los elegidos por el público: Nicolás Arrieta, Alexa Torresx, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith y Yuli Ruiz.

Por su parte, ‘El Jefe’ ya comenzó a confirmar los famosos que ingresan de manera directa. Hasta el momento de la publicación de este artículo, van: Johanna Fadul, Manuela Gómez, Franck Stiward (‘Campanita’, exparticipante del ‘Desafío Siglo XXI’), Marilyn Patiño y Juanse Laverde.

Esta es la fecha de estreno de ‘La casa de los famosos Colombia’

La confirmación del regreso de La casa de los famosos ha despertado mucha expectativa entre los fanáticos. A diferencia de ediciones anteriores, esta tercera temporada ha traído varias sorpresas, entre ellas, que el público tuvo la oportunidad de votar por los primeros participantes que habitarán la casa, un proceso que se abrió meses antes del estreno para incluir a los competidores elegidos por los mismos televidentes.

Durante el anuncio oficial, también se reveló que la conducción del programa seguirá a cargo de Carla Giraldo y Marcelo Cezán, quienes han sido piezas fundamentales en las ediciones anteriores del formato. A través de sus redes sociales, los conductores del programa han hecho algunas publicaciones a manera de expectativa sobre lo que los televidentes podrán ver en esta oportunidad.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

De acuerdo con el canal, y después del éxito de la segunda temporada, RCN no solo anunció la renovación del formato, sino que también definió su lugar en su parrilla de programación para el inicio del 2026. El reality de convivencia estaría previsto para comenzar el lunes 12 de enero a las 08:00 p. m. Algunos fanáticos han expresado en redes sociales su emoción por ver próximamente a los famosos enfrentarse a la convivencia y a las diferentes pruebas. “Ya quiero verlos”, “por fin”, “es hora de ver nuevamente ‘La casa de los famosos’”, “no queremos más muebles”, “no es La casa de los famosos, debería llamarse, La casa de los youtuber”, “bueno, ya casi comienza”.

Desde que llegó a la televisión colombiana en 2024, La casa de los famosos se ha convertido en uno de los formatos de entretenimiento más comentados en las redes sociales. La dinámica del programa y las polémicas que han generado algunos participantes, han sido tema de conversación constante en las plataformas digitales.