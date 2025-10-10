Carlos Barbosa: edad, esposa, papeles más conocidos y más sobre el fallecido actor

El actor Carlos Barbosa, recordado por sus entrañables papeles en producciones como Vuelo secreto, La saga, negocio de familia y El clon, falleció este jueves 9 de octubre a los 81 años. La noticia fue confirmada por su esposa, la también actriz Miriam Bohórquez, quien también dio a conocer las causas del deceso.

Barbosa fue una de las presencias más queridas en la pantalla nacional. Su talento, disciplina y versatilidad lo convirtieron en un referente de la actuación en Colombia, con una carrera que se extendió por más de cinco décadas, desde su debut en la telenovela Candó (1969) hasta su última participación en Dejémonos de Vargas (2023).

Así se inició Carlos Barbosa en la actuación

Aunque muchos lo recuerdan por sus personajes de humor y su voz inconfundible, la historia de Barbosa comenzó lejos de los sets de televisión. “Yo estudié Arquitectura en la Universidad del Valle”, contó hace varios años en entrevista con El Club 10. “A la vez que estudiaba arquitectura, con unos compañeros hicimos el Departamento de Teatro de la Universidad del Valle, algo que hoy ya es facultad. Ahí realmente comenzó mi inquietud por la actuación”.

Tras graduarse, Carlos Barbosa se trasladó a Bogotá y se vinculó al Teatro Popular de Bogotá (TPB), donde compartió escenario con figuras como José Alí Triana, Rosario Montaña y Jaime Santos. Desde entonces, su carrera teatral fue sólida y constante. “Ahí comenzó mi carrera profesional realmente”, recordó.

Su primer paso en televisión se dio gracias al director argentino Boris Roth, quien lo convocó para uno de sus programas dramatizados dominicales: “Eso fue lo primero que hice en televisión aquí en Colombia”.

Aunque estudió arquitectura, Barbosa confesó que su verdadera pasión siempre fue el arte. “Para escoger la arquitectura me costó mucho trabajo, porque yo lo que quería era ser actor, siempre. Mis juegos infantiles eran representar lo que veía en las películas”, contó.

También se describía como un hombre autodidacta, sin influencias artísticas en su familia, pero con una vocación que lo acompañó toda la vida: “Salí espontáneo al ruedo porque no tuve nadie que me guiara. En mi familia, el único artista, hasta ahora, soy yo”.

Los papeles más populares de Carlos Barbosa

A lo largo de su carrera, Barbosa interpretó personajes tan diversos como memorables. Fue el peluquero Eurípides en El divino (1986), el celador del programa infantil Imagínate (1988), y Ernesto, el carismático dueño de la agencia Lunaire en Vuelo secreto (1992-1998), papel que lo convirtió en uno de los rostros más familiares de la televisión nacional.

“Ese fue el personaje que más me gocé”, recordó en su charla con El Club 10. “La gente se acuerda todavía de eso... tenía un nenerío muy simpático y pasaban cosas muy graciosas en esa agencia de viajes”.

Además, participó en producciones como La mujer del presidente, Pasiones secretas, El capo, Bermúdez, Los protegidos, Alias el Mexicano y Garzón Vive. Su talento fue reconocido con varias nominaciones a los Premios India Catalina, entre ellas la de ‘Mejor Actor’ en 1994 y ‘Mejor Actor de Reparto’ en 2009.

Su legado, construido con disciplina y amor por la escena, queda grabado en la memoria de varias generaciones de televidentes. Carlos Barbosa fue uno de esos actores que, sin buscar el protagonismo, logró dejar una huella profunda en la historia de la televisión colombiana.