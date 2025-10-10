Murió el actor Carlos Barbosa. “Ya deseaba irse. Se fue en paz y tranquilo”

Este jueves 9 de octubre falleció el actor Carlos Barbosa a los 81 años. La información fue confirmada por su esposa Miriam Bohórquez a Vea de El Espectador.

¿De que murió Carlos Barbosa?

La también actriz indicó que el actor partió en medio de la tranquilidad de su casa en Bogotá, luego de batallar contra un mieloma múltiple que le fue diagnosticado hace dos años.

Bohórquez, su esposa por más de 30 años, mencionó que Barbosa tenía desde hacía dos meses hospitalización domiciliaria y hasta su casa llegaban los especialistas a atenderlo regularmente, por lo que se mostró agradecida con el personal médico. Así mismo, indicó que hubo tiempo para despedirse y partir con tranquilidad, ya que era un desenlace esperado pues el artista estaba en cuidados paliativos: “Ya deseaba irse. Se fue en paz y tranquilo... Con el buen sentido del humor que siempre lo caracterizó... No fue traumático, ni doloroso”.

Carlos Barbosa Romero estudio arquitectura, pero la dejó al preferir la interpretación. Tuvo una notable carrera artística en cine, televisión y teatro. EL último rol que desempeñó fue en la novela de RCN, Las de siempre, que pronto se estrenará. EL personaje que lo catapultó fue el de Eurípides en ‘El Divino’, posteriormente adquirió gran popularidad en ‘Vuelo secreto’, una exitosa comedia de los 90.

El actor nacido en Cali tuvo dos hijos, Dela, quien reside en España y Carlos Javier, que está en Estados Unidos. Los dos viajarán a despedir a su padre.

