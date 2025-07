Carlos Villagrán causa polémica por vestirse como ‘Kiko’ a los 81 años: “está de más”

A propósito de la serie Chespirito: sin querer queriendo de Max, cuyo último capítulo fue emitido el pasado jueves, han sido tendencia los comentarios que Florinda Meza y Carlos Villagrán han hecho al respecto. Pese a que los dos actores no tienen una buena relación en la actualidad, coincidieron en afirmar que no todo lo que se mostró en la producción fue real.

¿Qué pasó con Carlos Villagrán?

Este fin de semana, el actor Carlos Villagrán, recordado por haber interpretado a ‘Quico’ en El Chavo del Ocho, sorprendió a sus fanáticos al aparecer vestido nuevamente como el personaje para una presentación en un circo en Lima, Perú.

El artista expresó su felicidad por estar nuevamente con el público. “Estoy contento de volver a Lima. Y si vuelvo a Perú es porque los peruanos me aman y me piden volver”, dijo. Sin embargo, en redes sociales se creó una polémica, pues muchos internautas afirman que a su edad ya debería de “superar” al personaje y dedicarse a descansar.

Comentarios como: “¿nunca hizo plata que tiene que seguir así?”, “el karma lo ató al personaje de la persona a quien traicionó y su castigo es humillarse con ese personaje hasta el fin de sus días”, “¿no tiene jubilación?”, “tiene que superar esa parte ya que no tiene edad ni la misma voz para interpretar ese personaje”, “ya es hora del retiro”, “está de más”, “la importancia de soltar”, “no tiene fecha de vencimiento”, se leen en redes sociales. No obstante, también hay algunos usuarios que lo defienden: “démosle mucho amor, al final es lo único que nos llevamos de esta vida. Grande Carlos Villagrán”, “fuiste el mejor personaje de El Chavo del 8”, “es su última vez en el escenario, después de décadas interpretando al personaje. No es apego, es una despedida con respeto y cariño a quienes lo siguieron”.

Carlos Villagrán se despidió de los escenarios

Inicialmente su personaje era escrito como ‘Quico’. Sin embargo, tras su pleito con Roberto Gómez Bolaños comenzó a llamarse ‘Kiko’. Bajo ese nombre ha realizado sus giras en los últimos años.

En varias oportunidades se ha despedido de los escenarios afirmando que no volvería a darle vida a ese personaje; sin embargo, esta vez en Perú volvió a hacerlo. “Siempre dice lo mismo”, “desde el año 2000 hace su tour del adiós”, “todos los años se despide” y “siempre dice lo mismo. Amigos, no se dejen engañar”, comentaron los internautas.