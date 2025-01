Carolina Cruz reveló cómo Salvador, su hijo, la impulsó a separarse de Lincoln

Carolina Cruz se ha convertido en una de las presentadoras más populares de la pantalla colombiana. La vallecaucana además de su rol como conductora del magacín matutino ‘Día a Día’ es empresaria, tiene su propio pódcast y abrió un fundación que ayuda a niños vulnerables entre otras facetas.

La exreina comparte en sus redes, momentos importantes en su rol de madre y deja ver que esta es la tarea que más disfruta. Matías y Salvador son sus dos pequeños, producto de una relación de más de diez años con el actor Lincoln Palomeque.

La pareja se separó amigablemente y los dos comparten tiempo de calidad con los niños. Sobre la separación, Cruz se ha pronunciado en varias ocasiones y ha mencionado que la relación cambió con el tiempo y decidieron que lo mejor era tomar caminos distintos.

Carolina fue invitada recientemente al pódcast ‘El Rincón de los Errores’, donde se refirió a momentos cruciales y desafiantes en su vida y se refirió a los retos que vivió cuando nació su segundo hijo, Salvador, quien tuvo problemas de salud.

“El amor se acaba”, Carolina Cruz

Carolina mencionó que la vida de sus hijos son una prioridad y se ha dedicado junto a su ex a construir un entorno seguro para Salvador y Matías. Mencionó lo buen padre que es Lincoln, pero también ahondó en que lo ocurrido a su hijo menor la impulsó a tomar la decisión de separarse. “La maternidad me ha ayudado mucho a darle prioridad a lo importante para mi en la vida”, mencionó en una parte de la charla.

“Yo veo a mis hijos como aman a su papá y a su mamá, así debería ser. El amor se acaba y yo escucho unas historias de unas relaciones que no puedo creer, es un tema de volver a encontrar la felicidad y darse la oportunidad con una nueva persona. Yo me pongo a mirar hoy todo en perspectiva, pero si yo no hubiera vivido lo de mi hijo (Salvador) yo seguramente estaría ahí, pero ahí me hubiese quedado. Teníamos una relación divina (con Lincoln) pero estaba fría y eso fue el detonante de que tomáramos la decisión, mi hijo vino a moverme todo”, compartió Carolina Cruz.

La conductora también confesó que como todos, en el pasado tuvo tiempos en los que dudó de todo, incluso de sí misma. También recalcó que con las experiencias vividas ha descubierto que es más fuerte de lo que creía. Así mismo, adicionó que pese a sentirse fortalecida, también es necesario en ocasiones pedir ayuda, pues no siempre es posible lograrlo solo.

