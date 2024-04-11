Carolina Cruz y novio Jamil Farah están de vacaciones en romántico destino. Imágenes

Carolina Cruz y Jamil Farah llevan casi tres años de relación. Después de su separación de Lincoln Palomeque, la presentadora de Día a Día se dio una nueva oportunidad en el amor con el piloto nacido en San Andrés.

¿Dónde está Carolina Cruz?

El pasado viernes 31 de octubre Día a Día realizó su especial de Halloween en el que cada uno de los presentadores se vistió de los años 70 y 80. Aunque Carolina estuvo presente, esta semana ya dejó de aparecer en pantalla. La razón es porque está de vacaciones junto a su novio.

En su cuenta de Instagram donde tiene 7,6 millones de seguidores, la vallecaucana mostró que están en Madrid y Barcelona en España. Por lo que ha puesto publicado, este sería el primer viaje que realizan juntos a ese destino. “Juntarse con almas BONITAS. El amor... Los amigos… La vida… España”, escribió en un post que reúne varias fotografías de las diferentes actividades que han realizado en esas ciudades.

En otro post le agradeció a su novio por haberla invitado a ese viaje que para ella tiene un significado muy especial: “Fuimos mujeres antes de ser madres y la maternidad es tan única, tan inexplicable, tan maestra, que logra que con el día a día se nos olvide regalarnos momentos y espacios, que nos conecten a la mujer que siempre seremos. GRACIAS NOVIO @jamil_farah por invitarme a este viaje tan lindo, ser tu guía y compañía ha sido hermoso. Lo que nos falta”.

Sus seguidores han elogiado sus publicaciones y sus fotografías con Jamil: “qué belleza, bendiciones”, “hermosos”, “muy lindos”, “son unos divinos”, “ustedes son muy hermosos y se complementan. Que Dios todopoderoso les bendiga siempre ese amor”, “merecedora de todo lo maravilloso en este plano terrenal”, “mereces todo lo bonito que te pase”, comentaron.

Así conoció Carolina Cruz a su novio Jamil Farah

En una oportunidad, la presentadora de Día a Día reveló detalles sobre cómo conoció a su novio. De acuerdo con lo que dijo en su pódcast Mi mundo, mis huellas, mi verdad, dijo: “Llegué yo al lugar y veo yo a un pelado, a un pollo, alto, calvo, con un gabán negro, espectacular. Yo lo miraba de lejos, ya no me daban los pies, pero tenía un motivo para aguantarme el cansancio. Fui y me hice al lado, a bailar, para ver si me veía, pero el man súper parado en la raya, ni me volteó a mirar“. Al día siguiente, Jamil comenzó a seguirla en Instagram y a partir de ahí comenzaron a hablar hasta que se hicieron novios. Actualmente llevan más de 2 años y medio de relación.