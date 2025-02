Carolina Cruz reveló si tiene planes de casarse: “tenemos que aprender a fluir”

Los seguidores de Carolina Cruz no solamente la ven todos los días en Día a Día, el programa matutino de Caracol Televisión, sino que también lo hacen a través de las redes sociales, donde ella suele publicar varios detalles de su vida personal y personal.

Desde hace más de un año, en su canal de YouTube creó un podcast titulado Mi mundo, mis huellas, mi verdad, en el que habla de algunos de los momentos de su vida más significativos, entre ellos, cuando se convirtió en mamá, su relación con Lincoln Palomeque, su divorcio, su noviazgo con Jamil Farah y más detalles que también están relacionados con su área profesional.

¿Carolina Cruz se casará con Jamil Farah?

La también modelo duró casi 14 años con Lincoln Palomeque, el padre de sus dos hijos; sin embargo, nunca llegaron al altar. En su más reciente capítulo del podcast, se refirió a esa parte de su vida que ha generado mucha curiosidad por sus seguidores.

Carolina Cruz con Jamil Farah Fotografía por: Instagram @jamil_farah

“Este tema me lo preguntan siempre a través de mis redes sociales, cuando tengo interacción con mis seguidores y se trata de merecimiento, el que nos cuesta muchísimo sobre todo a las mujeres después de haber estado casadas, después de habernos separado, después de ser mamás, no sé por qué nos cuesta tanto trabajo merecer y entender que merecemos porque fuimos mujeres primero, antes de ser mamás, hijas, hermanas, amigas, parejas”, comenzó diciendo.

Enseguida, resolvió una de las preguntas más comunes de sus seguidores: “me dicen ya te separaste, ya te divorciaste o ya dejaste de vivir con el papá de tus hijos, ¿te casarías en algún momento de tu vida? Y yo ya como que hoy en día digo, pues si se llegara a presentar la oportunidad en este momento de mi vida, quisiera hacerlo, de pronto sí, pero no es algo que me quite el sueño, es algo que nunca me lo ha quitado desde hace mucho tiempo”.

Su separación de Lincoln Palomeque no fue fácil; sin embargo, con el paso del tiempo, volvió a creer en el amor cuando a su vida llegó Jamil Farah, un joven piloto que supo conquistar su corazón.

“Cuando tomé la decisión de separarme y de empezar a vivir esta vida con mis hijos, uno se embarca en miedos, en temores, será que sí voy a ser capaz, será que sí lo voy a lograr, será que necesito una persona al lado para ser feliz, hoy en día tengo mi pareja, mi novio, me da felicidad. Mis hijos tienen un gran papá, yo no he buscado un papá para mis hijos, yo he buscado una pareja para que me complemente”, afirmó.

Finalmente, aseguró que espera disfrutar del tiempo y de las personas el

mayor tiempo posible. “Me dicen: ‘¿Caro, pero sí te vas a casar?’ No tengo ni idea, pienso que dejamos de vivir el aquí y el ahora y de disfrutar el presente, yo creo que tenemos que aprender a fluir, a aprovechar las oportunidades. Por ese temor estamos dejando de ser felices”.