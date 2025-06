Carolina Gómez nunca quiso ser actriz: soñaba con otra profesión desde niña ¿Cuál?

En noviembre de 1993, los colombianos celebraron la victoria de Carolina Gómez Correa una joven que, con tan solo 18 años, se coronó como la nueva soberana de belleza, en un país donde la tradición y el arraigo cultural pesaban con más fuerza.

“Las reinas de belleza fuimos embajadoras de buena fe en un momento en donde Colombia tenía una imagen muy manchada, tenía una imagen que era hasta destructiva para el país internacionalmente. Nosotras nos encargábamos no solamente de ser embajadoras de nuestro país, sino que hacíamos una labor social muy importante en Colombia”, recordó.

Un año después, en Filipinas, Carolina impresionó a los seguidores de los reinados, al público y a los jurados de Miss Universo. Poco a poco fue convirtiéndose en favorita. Llegó a la final con Sushmita Sen y se convirtió en virreina universal. La caleña, que inició su carrera en el mundo del modelaje, también incursionó en la presentación hasta que llegó su gran momento en la actuación. En el 2003 se convirtió en Carmen Morena en “El auténtico Rodrigo Leal” y en el 2004 encarnó a Diana Martín en “La viuda de la mafia”, producción donde compartió créditos con Abel Rodríguez y Patrick Delmas. Los televidentes la han visto en producciones como “Mujeres asesinas”, “A corazón abierto”, “Mentiras perfectas” y “Los Billis”.

En el 2020 le dio vida a Analía Guerrero, la protagonista de “La venganza de Analía”. En esta serie, amó a Pablo de La Torre (George Slebi) y se enfrentó a Guillermo León Mejía. Cinco años después, los televidentes volvieron a verla como la misma mujer aguerrida, en la segunda temporada de esta producción de Caracol Televisión.

“El trabajo más importante que hicimos los actores en esta temporada fue respetar la voz que ya traíamos dentro de nuestras dinámicas de interacción como personajes, porque al final, ya estaban creados y traían unas voces, pero fue muy divertido entregarse a esa nueva curva dentro de esa dinámica de comunicación y esa voz que ya teníamos, que era una identidad que le habíamos creado a cada uno de ellos”.

Pese a que la trama principal de la serie gira en torno a la sed de venganza, y el personaje de Analía lo experimenta en cada capítulo, Carolina vive en una realidad totalmente distinta. El perdón y la reconciliación hacen parte de su crecimiento espiritual como persona.

“Creo que uno tiene que perdonar para tener paz, porque al final uno convive con el alma de uno. Cuando se perdona, se siente más liviano y es un acto egoísta, pero bonito, porque al final el que vive con odio y con el deseo de venganza es el otro. Tan rico que es uno mirarse en el espejo todos los días y sentirse liviano sabiendo que no ha buscado hacerle el mal a otro intencionalmente”.

¿Qué profesión imaginaba para su futuro?

Al igual que Analía, a Carolina Gómez le encantan los temas políticos y las leyes; cuando se refiere a situaciones que ocurren en el país, lo hace con determinación y opinión crítica. Nunca anheló pertenecer a la industria del espectáculo, pues se veía en el mundo de derecho. “Lo único que siempre soñé, desde muy chiquita, era ser feliz y exitosa. Para mí, ser exitosa era muy importante. Creí toda la vida que iba a ser abogada; también tenía claro que quería conocer el mundo y creo que eso se me ha dado. Siempre imaginé tener un hogar bonito, una familia sólida con valores y principios. Hoy considero que todos esos sueños que me imaginaba los he cumplido. Hoy me siento muy tranquila, tengo esos corazones bonitos a mi lado. Todo lo que no me aporta o me suma lo he alejado de mi vida”, expresa con una sonrisa en su rostro.

No oculta su inconformidad con el CNB

Carolina se siente en su salsa cuando habla sobre reinados, eventos llenos de tradición que, según la caleña, se han transformado con el paso del tiempo. “Me da tristeza, porque se ha perdido un poco la magia y lo que representaba el reinado. El reinado siempre fue una institución histórica y se creó por un tema de folclor e idiosincrasia de nuestra cultura. Entonces, para ser reina también hay que tener una vocación de trabajo social, hay que tener un amor patrio muy grande. Siempre he dicho que no entré al reinado porque quisiera ser reina; para mí el reinado fue una oportunidad”.

Durante su año de reinado, Carolina trabajó con disciplina y responsabilidad, mostrando en cada labor social su vocación de servicio y su amor incondicional por Colombia.

“Las reinas representábamos a la mujer colombiana indiferentemente de las regiones. Nosotras salíamos y decíamos ‘Eso es lo que tenemos en nuestro país. Somos mujeres que honramos y apreciamos nuestro folclor, nuestra idiosincrasia y nuestra cultura’. Siento que eso se ha perdido un poco, porque se perdió ese misticismo detrás de lo que existía en esa corona y ese misticismo no se puede perder. Somos dueñas de nuestra belleza, somos dueñas de una palabra y vamos a compartir nuestra cultura, idiosincrasia y lo que somos para demostrar que es lo que le traemos al mundo. Sería maravilloso si recuperáramos eso”, aseguró.

Carolina, una mujer con carácter, mirada determinada y firmeza ante el mundo, disfruta de la vida sencilla, rodeada de sus amigos cercanos y de su familia. Allí, en la privacidad de su hogar, recuerda los mejores momentos de su niñez, cuando quería ser “la mejor abogada del mundo”.

Carolina y Paola, dos reinas imparables

Analía y Paulina tienen una pelea a muerte en “La venganza de Analía” sin embargo, en la vida real, Carolina Gómez y Paola Turbay, quienes no solo fueron reinas de Colombia sino también virreinas universales, tienen una bonita amistad. “Tengo una relación muy linda con Paola, me divierto mucho con ella. Es una persona muy interesante y curiosa, tiene un sentido del humor negro que amo. Nos llevamos muy bien y ha sido muy chévere volvernos a encontrar. Creo que el día a día nos dio un vínculo muy bonito, un vínculo diferente que tal vez no teníamos todavía, que estaba ahí latente”.

