Carolina Soto reveló por qué estuvo a punto de cerrar sus redes sociales

Carolina Soto no solo es una de las presentadoras de entretenimiento más reconocidas del país, también se ha destacado como creadora de contenido con una comunidad de 3 millones de seguidores en Instagram.

En 2012, la caleña empezó a subir fotos personales a Instagram, sin tener idea del gran impacto que eso tendría. Su autenticidad y carisma le ayudaron a ganar seguidores a un ritmo sorprendente, convirtiéndola en una figura influyente en el ámbito digital.

A medida que su popularidad crecía, las marcas comenzaron a fijarse en ella, y Carolina recibió su primera propuesta de colaboración en redes sociales. Aunque al principio la remuneración no era muy alta, este fue el primer paso hacia una exitosa carrera como influenciadora.

La presentadora comparte momentos de su vida tanto personal como profesional, lo que le permite mantener una conexión cercana con sus seguidores. Su dedicación a crear contenido auténtico y relevante ha sido fundamental para seguir siendo relevante en el mundo digital.

¿Por qué Carolina Soto estuvo a punto de cerrar sus redes sociales?

Aunque actualmente es una de las influenciadoras más activas, hubo un momento de su vida en el que estuvo a punto de dejar de ejercer esa profesión. Este fin de semana, publicó un video contando las razones.

“Después de años creando contenido, un día me senté a ver mis redes y sentí que nada tenía sentido. Yo me esforzaba en subir fotos, videos, hacía todo lo que supuestamente funcionaba de tal hora a tal hora, ponía cosas para que la gente interactuara, intenté de todo y la verdad nada de eso me funcionó. Los likes bajaban, los comentarios eran pocos y la sensación de estar hablándole a nadie me empezó a afectar”, aseguró.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Debido a eso, la presentadora tomó la decisión de cerrar la cuenta, pero antes de hacerlo quiso hacer el último intento. “Me pregunté: ‘¿será que ya pasó mi momento?, ¿será que esto de las redes no es para mí?’ y ahí fue donde estuve a punto de borrar mi cuenta. Antes de hacerlo decidí probar algo diferente, en vez de publicar lo que creía que debía, empecé a compartir lo que realmente me apasionaba, ese día entendí que las redes no se tratan de ser perfectos, sino de ser auténticos”.

Finalmente, renovando su contenido, logró que su audiencia volviera a creer en sus publicaciones. Hoy en día es una de las creadoras de contenido más apetecidas por las marcas. “Me abrí más, mostré mi vida real y ahí pasó lo inesperado. La gente comenzó a comentar más, más interacción, más mensajes, más marcas interesadas. La clave no es solo crear contenido, sino crear emociones”.