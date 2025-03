Influencer fue la doble de Carolina Soto para un comercial: “gran experiencia”

En el mundo del entretenimiento y la publicidad, los dobles de famosos desempeñan un papel fundamental en muchas producciones que buscan a personas con características físicas similares a las de los protagonistas para hacer escenas muy puntuales que los actores originales no pueden hacer porque son muy riesgosas, o porque, en su defecto, no cuentan con el tiempo suficiente para participar de tiempo completo en las grabaciones.

Carolina Soto usó doble para un comercial

En los últimos días, una joven, identificada en redes sociales como Laura, compartió en su cuenta de Instagram que surgió la oportunidad de reemplazar a Carolina Soto en algunas escenas de un comercial.

En un video, tipo reel, la Comunicadora Social, modelo y actriz, según se describe en redes sociales, mostró cómo fue un día siendo la doble de la presentadora del matutino de Caracol Televisión.

“El llamado fue a las 5 de la mañana porque la locación era fuera de Bogotá. Me dieron la ropa que Carolina había usado en las anteriores tomas. Luego pasé a maquilla, la parte más importante fue mi cabello, pues era el verdadero protagonista. Lo que hicimos fue unas tomas de mis manos y mi cabello emulando a Carolina”, contó.

Aunque no especificó de qué se trataba el comercial, dio algunos indicios que era sobre algún producto de comida, pues dijo que había un asado, por lo que todo debía verse “súper rico”.

La influencer relató que la jornada de grabación fue intensa, pero muy gratificante: “fue una gran experiencia, era mi primer comercial y me encantó”. Entre los comentarios que le dejaron sus seguidores en el video, se destaca uno que cuestionó por qué la habían contratado como doble: “tengo una duda (no hate), ¿por qué una doble para unas escenas que no generan riesgo o algo así?”.

Laura despejó la duda de su seguidora, aclarando el verdadero motivo: “es cuestión de presupuesto, a la producción le sale mejor contratar a una doble para hacer tomas “sencillas”, que pagarle un día más de grabación a la protagonista”.

Otra de sus seguidores, escribió: “no entendí. ¿Será una extra del público donde estaba haciendo el show Carolina?”.

La actriz reveló que, en su caso, fue contratada para emular el pelo de la presentadora. “No era un show, era un comercial. Además, en el mundo audiovisual se utilizan diversos recursos, como los dobles, por diferentes motivos. Depende la necesidad, se pueden solicitar dobles de manos, brazos, etc, en este caso, del cabello. Sígueme para más curiosidades”.