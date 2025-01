Casa de Ricardo Montaner en República Dominicana fue vandalizada: “provoca irse”

Ricardo Montaner, reconocido cantante argentino, nacionalizado dominicano, denunció en sus redes sociales un acto de vandalismo en su propiedad en Samaná, en República Dominicana. El artista compartió una fotografía donde se ve a una mujer, a quien identificó como Estela, pintando una de las paredes de la facha de su casa.

“Vandalismo en nuestra propiedad de Samaná. Esto ocurrió esta tarde en la propiedad de nuestra familia. La persona que posa para la foto y que luce feliz al dañar nuestra casa se llama Estela”, escribió en su publicación, mostrando su indignación por lo sucedido.

Ricardo Montaner denunció que su casa fue vandalizada. Fotografía por: Instagram

La fotografía que Montaner compartió muestra a la mujer sonriendo mientras comete el acto vandálico, lo que ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Muchos de los seguidores del cantante han manifestado su rechazo hacia este tipo de acciones y han expresado su apoyo al artista.

“Si no fuera por esto, a veces dan ganas de irse”, escribió Montaner en otro mensaje, junto a una imagen de su esposa, Marlene Rodríguez, disfrutando de un atardecer en Samaná. Con esta frase, el cantante dejó entrever la frustración que siente ante este tipo de situaciones.

Samaná se ha convertido en el refugio de Ricardo Montaner, quien además de ser un reconocido cantante, ha demostrado un gran compromiso social con la comunidad. Desde hace algunos años, ha trabajado arduamente para hacer realidad el sueño de construir una escuela en la región, con el fin de brindarle mejores oportunidades a los jóvenes de la comunidad, luego que, en 2020, firmara un convenio con el Ministerio de Educación (MINERD) para construir y gestionar el centro educativo «Bayacú», a través de su Fundación Atrapando Nubes.

Ricardo Montaner y su retiro de los escenarios

Hace un año, el intérprete de Me va a extrañar sorprendió a sus seguidores al revelar su retiro de los escenarios, luego de haber finalizado su gira internacional te echo de menos.

En diciembre pasado, el artista hizo una publicación recordando la fecha en la que tomó la decisión de no volver a cantar en vivo, aunque sí continuó con sus proyectos musicales.

“Hace exactamente un año que me bajé de los escenarios, al principio sentía que había entrado a un túnel y no veía cerca la luz de la salida. Todavía no la veo, pero esto de extrañarte tanto, me ha hecho mucho bien. Me zambullo a diario en el estudio y en la creación de los hilos conductores de mis nuevas canciones. Tengo miles de frases escritas en pedazos de papel, mi app de notas del celular, está a rebosar. He vivido más de cuarenta años, entrelazando tu vida con la mía y la mía con la tuya, he sido testigo de tus momentos inolvidables y aunque no lo creas, he pasado la vida cantando para ti. Te extraño sabes”.