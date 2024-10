Catalina Gómez habló del dolor que lleva en silencio: “A veces lloro todos los días”

Días después de que Carolina Cruz mostrara a su mamá en Día a Día, Catalina Gómez, otra de las presentadoras del matutino, sorprendió a los televidentes al confesar que a diario sufre por un tema relacionado con su familia.

Te puede interesar: “Ella lo sabe”, Rauw Alejandro sorprendió al confesar qué actriz colombiana es su amor platónico

¿Qué pasó con Catalina Gómez?

De acuerdo con lo expuesto por la antioqueña de 43 años en la emisión del pasado viernes, gran parte de la mujer que es hoy en día se debe a los valores y enseñanzas que recibió por parte de sus padres. Por esta razón, ambos guardan un lugar privilegiado y muy especial en su corazón.

Sin embargo, para sorpresa de quienes no lo sabían, Catalina Gómez recordó que sus papás llevan varios años de fallecidos. Fue entonces cuando reveló que el dolor por la ausencia de ambos seres queridos permanece a pesar del paso del tiempo.

“A veces lloro todos los días, aunque mis padres murieron hace varios años (…) Ellos siempre están presentes con esa alegría, ese amor, es que es inevitable no sentir un vacío inmenso, pero también es demasiado lindo que aprendas a sentir de otra manera y de verdad que te agradecemos tanto el abrir tu corazón y compartir tu dolor, tu tristeza, compartir estos momentos que nos han llevado a vivir contigo todos estos días”, aseguró.

Televidentes de Día a Día no pasaron por alto las palabras de la presentadora y, a través de redes sociales, reaccionaron conmovidos. Incluso, hubo quienes aprovecharon la ocasión para recordar también a sus familiares fallecidos.

Catalina Gómez entregó nuevos detalles sobre su mamá

En una charla con Bravíssimo este 13 de octubre, la también escritora volvió a poner el tema de la familia sobre la mesa. Allí, aseguró sentirse muy complacida por el tiempo que pasó junto a su mamá, aun cuando advirtió que la extraña mucho desde hace más de 15 años, cuando murió.

“Mi mamá siempre ha sido mi inspiración todos los días, sobre todo desde que no la tengo, hace muchos años. Por fortuna, no me quedó faltando nada por darle, vivir o compartir con ella. Eso no significa que no la extrañe, me hace mucha falta (...) Esto lo he pensado desde siempre”, aseguró.

No te pierdas: Mamá de Christian Nodal habría hecho desplante a Ángela Aguilar en su cumpleaños

“Hace unos años nos fuimos a unas vacaciones con mis hermanos y les dije que yo sentía que mi mamá no tenía nada malo, pero no sabía si era por ser la menor, entonces les pedí que me dieran su opinión y todos confirmaron (...) Era una mujer a la que no le cabía el amor y la alegría, la bondad y la compasión en el cuerpo”, concluyó Catalina Gómez.