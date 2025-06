Catalina Sandino, la colombiana que llega al universo de John Wick con ‘Ballerina’

Con el estreno de Ballerina este 6 de junio en Colombia, Catalina Sandino Moreno regresa a la cartelera como parte del elenco de esta nueva entrega derivada de la franquicia John Wick. La actriz colombiana comparte créditos con Ana de Armas, Keanu Reeves y Norman Reedus, en una historia que expande el universo del asesino profesional con una protagonista entrenada desde niña para matar.

Películas y programas en las que ha actuado Catalina Sandino

Nació en Bogotá hace 44 años y se formó como actriz en Colombia; sin embargo, llegó a Nueva York después de abrirse paso en la industria gracias a su primer papel protagónico en María, llena eres de gracia (2004). Esa actuación, en la que interpretó a una joven colombiana reclutada como mula del narcotráfico, le valió el Oso de Plata a mejor actriz en Berlín y una nominación al Premio Óscar, convirtiéndose en la primera colombiana en ser candidata a ese galardón.

Catalina Sandino también ha brillado en las pantallas por su participación en producciones como Fast Food Nation, Paris, je t’aime y El amor en los tiempos del cólera, en la que interpretó a Hildebranda Sánchez. También encarnó a Aleida March en Che, las películas biográficas dirigidas por Steven Soderbergh sobre Ernesto Guevara.

La colombiana también ha trabajado en series como The Bridge, The Affair y From, esta última en el rol protagónico de Tabitha Matthews. Su capacidad para actuar tanto en inglés como en español le ha permitido mantenerse activa en diferentes mercados.

La participación de Catalina Sandino en Ballerina confirma la continuidad de su trabajo en proyectos internacionales, esta vez dentro de una franquicia reconocida por su universo estilizado y sus personajes letales. La película se ubica temporalmente entre John Wick 3 y John Wick 4, y tiene como protagonista a una asesina que busca venganza por el asesinato de su familia.

Cabe recordar que Sandino Moreno reside en Estados Unidos, donde ha desarrollado la mayor parte de su carrera. Está casada con el camarógrafo David Elwell, a quien conoció durante el rodaje de María, llena eres de gracia, y juntos tienen un hijo.

