Caterin Escobar cumplió años y Mario Yepes le dedicó romántico mensaje: “Mi niña bella”

La décima temporada de MasterChef Celebrity dejó una relación sentimental que ha sido muy comentada en redes sociales y medios de comunicación nacionales. Los exparticipantes Mario Yepes y Caterin Escobar iniciaron un romance dentro de la competencia, y aunque al principio eran muy reservados, poco a poco han venido mostrando en sus perfiles de Instagram imágenes que dejan en evidencia que están juntos.

Sus amigos cercanos y seguidores han elogiado esa relación a través de múltiples comentarios que dejan en sus redes. No obstante, aunque han sido captados en varias oportunidades muy románticos, han preferido guardar silencio y, hasta el momento, no han hecho una confirmación oficial.

¿Cuántos años tiene Caterin Escobar?

Este domingo 16 de noviembre, la actriz de Las muñecas de la mafia cumplió 43 años. A través de sus redes sociales compartió unas imágenes de la celebración en la que estuvieron presentes sus hijos y Mario Yepes, su pareja.

El exjugador de la Selección Colombia no pasó desapercibida la ocasión y quiso aprovechar para dedicarle un corto, pero amoroso mensaje a la actriz. En sus historias de Instagram donde tiene 472 mil seguidores, subió una foto junto a ella donde aparecen en la playa: “Felicidades mi niña bella. Feliz cumple”, escribió.

La actriz celebró su cumpleaños junto a sus hijos y al exfutbolista de la Selección Colombia, quien compartió amorosa publicación. Fotografía por: Instagram

Además, la actriz y exparticipante de MasterChef también hizo una publicación donde muestra cómo celebró el cumpleaños rodeada de sus seres queridos: “Hoy empiezo un año más de vida y solo me puedo sentir muy afortunada de tener tanto amor. Un feliz cumpleaños para mí. Gracias Vida. Gracias Dios por tanto”. En el post, Yepes le comentó: “Te mereces lo mejor mi amor”.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Los comentarios no se han hecho esperar: “un aplauso para esa pareja que está enamorada”, “qué bellas palabras para Cate”, “el verdadero ganador de MasterChef 2025 fue el capi Yepes”, “que viva el amor”, “hermosos los dos”, “divinos, son una pareja hermosa”, “se ven tan lindos juntos”.

¿Cuántos años tiene Mario Yepes?

El exfutbolista y entrenador colombiano nació el 13 de enero de 1976. Actualmente tiene 49 años. Estuvo casado con Carolina Villegas hasta 2023, con quien tuvo tres hijos: Miranda, Lorenzo y Luciano.

Su romance con Caterin comenzó en MasterChef Celebrity y aunque se desconoce cuánto exactamente tiempo llevan juntos, se convirtieron en una de las parejas más sólidas de la farándula en Colombia.