Cazzu dijo qué piensa de Ángela Aguilar. En redes la felicitan: “habla sin miedo”

La ruptura de Christian Nodal y Cazzu ha sido una de las más comentadas del mundo del entretenimiento en Latinoamérica. Los cantantes terminaron en medio de una polémica por supuesta infidelidad del intérprete de Botella tras botella con Ángela Aguilar. Sin embargo, ambos desmintieron esos rumores, afirmando que su relación comenzó cuando Nodal ya había terminado con la madre de Inti, su hija.

Pocas semanas después de confirmarse la ruptura del artista de música regional mexicana con Cazzu, se hizo público su matrimonio con la hija de Pepe Aguilar. Desde entonces, han sido objeto de críticas en redes sociales.

Christian Nodal, Cazzu y Ángela Aguilar. Fotografía por: Redes sociales

Hace unos meses, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre de pila de la argentina, aseguró que se enteró del romance de los intérpretes de Dime cómo quieres por los medios de comunicación. Desde que hizo esa declaración, ha preferido mantener su vida privada lejos de la opinión pública.

Recientemente, fue abordada por un reportero del programa LAM, mientras se dirigía en su automóvil. Allí fue cuestionada sobre su nueva canción, que, según se ha rumorado en redes, sería una indirecta para la hija de Pepe Aguilar. “La música siempre está inspirada en algo, pero finalmente siempre es una fantasía”, dijo.

Así es la relación de Cazzu con Christian Nodal

De igual manera, la artista de 31 años reveló si es verdad que le “prohibió” a Nodal ver a su hija en presencia de Ángela Aguilar: “Nunca existieron esas conversaciones legales, nosotros tenemos una relación totalmente formal, como tiene que ser, por el bien de nuestra hija. Solamente (hablamos) información de la niña”.

Tras su ruptura, la artista se ha dedicado a su faceta de mamá y al desarrollo de nueva música, por lo que no se ha involucrado sentimentalmente con nadie más: “Me encanta estar soltera, tengo muchas cosas que hacer”. Estoy súper bien, enfocada en mi música. Estoy feliz, está todo bien, normal la vida mía".

¿Qué piensa Cazzu de Ángela Aguilar?

Finalmente, aunque no dio muchos detalles, se refirió directamente a Ángela Aguilar: “No me da bronca nada, yo no la juzgo, no me da bronca nada de ella, no tengo ningún sentimiento negativo hacia ninguno de ellos. De hecho, sin son felices, me encanta".

Durante la entrevista, la argentina se mostró muy tranquila y cordial con el periodista, ganándose la admiración de los internautas: “me quito el sombrero, aplausos de pie para esa DAMA”, ”un corazón hermoso que tiene Cazzu, muy madura”, “la inteligencia emocional de esta mujer está en un nivel superior”, “Cazzu es una dama y se maneja muy bien y con mucho respeto hacia los demás”, “ella manifiesta felicidad en su universo y es muy inteligente no va a perder sus energías allí”, “ella me encanta es tan tranquila, habla sin miedo y sin importar lo que digan”.