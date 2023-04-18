Cazzu lanza crítica a Nodal por la pensión de su hija: “Lo que se ve es lo que hay”

El 14 de septiembre del 2023, Christian Nodal y Cazzu le dieron la bienvenida a Inti, su primogénita. La pareja, aparentemente, atravesaba por un buen momento. En sus redes sociales se mostraban enamorados y la llegada de la nueva integrante los tenía expectantes y muy emocionados.

9 meses después, en junio del 2024, los cantantes sorprendieron al anunciar su ruptura, luego de haber celebrado el Día del Padre. Sin embargo, lo que más llamó la atención en el mundo del espectáculo fue que, a las pocas semanas, se hizo pública la relación del intérprete de Adiós amor con Ángela Aguilar, con quien se casó un mes después en medio de una fuerte polémica. Desde entonces, Julieta Emilia Cazzuchelli ha revelado cómo ha sido la relación de su ex con su hija.

¿Cuánto le da Christian Nodal a Cazzu?

Recientemente, la artista argentina viajó a Ciudad de México para promocionar el lanzamiento de su libro ‘Perreo, una revolución’. En el aeropuerto fue abordada por algunos periodistas quienes la cuestionaron sobre si recibía o no apoyo económico de Nodal para los gastos de su hija.

Al respecto, la artista de 31 años hizo una sorpresiva revelación: “Se podría decir que sí. No tenemos la verdad un acuerdo que yo considere justo porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo y bueno", reveló, dado señales que, al parecer, no estaría conforme con lo que él aporta. Aunque no reveló cuánto exactamente le da Nodal, el Diario de Nueva York publicó el 22 de julio del 2024 que, supuestamente, ella le habría exigido “el pago de 135 mil dólares mensuales por el concepto de manutención para Inti”.

¿Cazzu demandará a Nodal por la cuota alimentaria de su hija?

Además, los medios locales también le preguntaron si, a raíz de eso, tiene pensado demandar a Christian para que aporte más económicamente: “Lo que pasa ahora mismo es que yo, a diferencia de muchas mamás solteras, tengo la posibilidad de que sí tengo dinero, el dinero para mantenerme, para mantener a mi hija, tengo el potencial de trabajar y por eso también puedo darme el lujo de elegir las batallas que voy a pelear. Y una batalla legal con un sistema de leyes familiar tan patriarcal de verdad que en este momento no creo tener la energía para elegir ese camino. Mientras yo pueda sostener a mi hija, lo voy a hacer“, afirmó, descartando, por ahora, esa posibilidad.

En varias oportunidades se ha rumorado que Nodal no visita seguido a su hija. Al respecto Cazzu reveló: “Creo que esas son preguntas para él. Pero lo que ven es lo que hay”.

Finalmente, la artista hizo referencia a su economía: “Yo trabajo hace un montón, pero a veces más, a veces menos, a veces me va mejor, a veces invierto más de lo que tengo, y bueno, son cosas que está bueno hablar porque también es nuestra realidad. Los artistas somos como ustedes, que también alguno de ustedes capaz ahorra para su casa económicamente”.