Cazzu entregó la casa donde vivía con su hija porque no podía seguir pagándola

Tras su separación de Christian Nodal, Cazzu continuó su vida profesional y personal. Aunque la artista argentina ha preferido ser muy reservada, de vez en cuando ha concedido unas entrevistas refiriéndose a lo que ocurrió con el intérprete de Adiós amor.

Cazzu asegura que no le quieren arrendar una casa

Recientemente, la cantante reveló que tuvo que dejar el alquiler de la casa donde vivía con su hija Inti, ya que pensó que no podría cubrir el costo. En una charla con Héctor Elí, ella misma lo admitió: “Deshice un alquiler que tenía. Vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando. Esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar”, afirmó.

Además, Julieta Emilia, como es su nombre de pila, afirmó que se sintió discriminada por su apariencia física: “Cuando fui a entregar el departamento, yo vivo con mi hija, tengo un TOC un poco con el orden, soy muy ordenada, soy una señora hecha y derecha, y quizá por cuestiones de plata, yo sentí que la persona que recibió el departamento, que es la persona que me alquiló, tenía simplemente un perjuicio latente, que no tenía una razón para destratarme, realmente. Esas son las que cosas que uno en la vida no se las termina de explicar”.

Sobre la razón por la que no le quieren arrendar una casa, dijo: “La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensan que vamos a estar, no sé qué haciendo, pero este año me voy a comprar una casa sí o sí, tengo que trabajar mucho”, afirmó.

En redes sociales, los internautas han dejado sus opiniones: “Qué raro que no tenga casa si según sus fans ella compró el rancho donde vivió con el tipo”, “cada vez que habla, la admiro más. Admiro su humildad”, “ella es una señora. Tiene unos pensamientos muy claros de quién es y vive sus conceptos súper coherentes”, “después dicen que Nodal le dio 9 casas”, “la discriminaron por su apariencia‍, le subieron el alquiler por eso”, “no es raro que no tenga casa, ella no viene de familia de dinero ella luchó por su carrera artística ella invirtió”, “ella ha solventado sola su carrera sin ningún papá con dinero, ha llegado a ser una gran artista con una carrera hoy a nivel mundial”.