César Escola, de Yo me llamo, contó que sufrió infarto: “La vida te puede cambiar”

Cesar Escola llegó a Colombia en 1989 para una comedia musical de una obra llamada Sugar. La experiencia fue tal que terminó quedándose en el país e intervino en otros montajes de este tipo. Luego, el destacado músico, hoy de 63 años, también fue presentador de varios programas. Actualmente es jurado de Yo me llamo.

En una reciente charla con la emisora La Kalle, el maestro recordó un episodio de su vida que lo hizo replantearse muchos aspectos: cuando vivió un infarto cardíaco.

Escola comenzó diciendo que eso fue hace más de una década “Tuve un infarto. Yo soy del club de los stents”, indicó refiriéndose al dispositivo que los médicos suelen poner en pacientes para mejorar el desempeño del corazón luego de un incidente de este tipo.

“Vamos para 11 años. Yo estaba en casa, había hecho un asadito que titulamos el ultimo chorizo y cuando llegué al comedor a traer el asado, dije me siento raro, tengo cansancio”, dijo el músico que dejó ver su buen humor para contar.

¿Qué sintió César Escola cuando estaba sufriendo un infarto?

“Tenía que verme con un amigo que íbamos a ver a ver unos muebles. Me subí al carro y yo veía que el brazo izquierdo estaba como pesado. Estábamos como en la mitad de la mueblería, empecé a sudar y dije ‘ya vengo’. Y fui a una farmacia que estaba en la esquina”. Inicialmente el argentino pensó que se trataba de algo muscular pero aun así pidió que le tomaran la tensión, que registro muy alta. De vuelta a la mueblería le expresó su malestar a su amigo. “Le dije ‘no me siento bien’. Me llevó al hospital. Uno llega y uno se asusta, mi hijo Martin, tenía 8 años”

Escola contó que luego del triage la enfermera estaba tranquila y él muy asustado. “La señora con cara de poker, de tranquilidad, qué siente”, mencionó admitiendo que estaba casi llorando. Luego de que le hicieran el electrocardiograma el médico le dijo: “estás teniendo un infarto”.

El famoso productor musical reveló que ese fue un momento crucial y de cambio. “La puedo contar porque eso significó (un cambio). Había dejado de fumar y tienes que hacer un cambio de vida obviamente, empezar a cuidarte, a tomar medicación, de por vida, toca cuidarse mucho y replantearse la vida”, mencionó.

“Hay que despertarse feliz, estas vivo. La vida te puede cambiar de un día al otro, en un minuto y lo que no hiciste hasta ese ese momento no tiene chance de volverlo a hacer. si tenes la posibilidad de pedirle perdón a alguien que te haya enojado. Si tienes la posibilidad de irte de viaje a disfrutar la vida, de comer un plato que te encanta, hazlo porque no sabes en qué momento lo puedes volver a hacer”, puntualizó.

