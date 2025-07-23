Chad Michael Murray: edad, esposas y más del actor de ‘Otro viernes de locos’

El regreso de Otro viernes de locos ha sido una sensación a nivel mundial. Más de veinte años después de su estreno, Freaky Friday, que marcó la infancia de muchas generaciones, sigue siendo una de las comedias familiares más queridas. Con Lindsay Lohan y Jamie Lee Curtis en los papeles principales, la película brindó momentos entrañables, reflexiones sobre la familia y, por supuesto, uno de los romances más admirados del cine adolescente: el de Jack y Anna Coleman.

La película "Otro viernes de locos" se estrenó el 8 de agosto en cines. Fotografía por: Cortesía

¿Quién es Chad Michael Murray y cuántos años tiene?

En medio del caos por el cambio de identidades, el personaje de Jack, un chico tímido, amante de la música y de gran corazón, que se enamoró de Anna sin saber que, debido a un hechizo, quien realmente habitaba su cuerpo era su madre, también llamó la atención entre el público.

Chad Michael Murray se convirtió en un verdadero ícono adolescente gracias a su papel. Nació el 24 de agosto de 1981 en Buffalo, Nueva York, actualmente tiene 43 años y desde muy pequeño vivió el abandono de su madre, lo que dejó una huella en sus primeros años.

Antes de ser actor, Murray se desempeñó como modelo. Luego, comenzó su carrera en la pantalla grande. Actuó en series como Gilmore Girls y Dawson’s Creek, hasta alcanzar estrellato con Lucas Scott en One Tree Hill.

Fue también uno de los protagonistas de A Cinderella Story e hizo parte de Fruitvale Station. En la televisión, participó en Riverdale, Agent Carter y Sun Records, y desde 2023, es el protagonista de Sullivan’s Crossing.

¿Quiénes han sido las esposas de Chad Michael Murray?

Así como su vida profesional ha sido de gran interés en el mundo del espectáculo, su área personal también ha llamado la atención de las cámaras y el público. El actor se casó con su coprotagonista de One Tree Hill, Sophia Bush, en 2005; sin embargo, se separaron solo cinco meses después y su divorcio se formalizó en 2006. Luego, desde 2006 hasta 2013 estuvo comprometido con Kenzie Dalton, quien también hacía parte de la misma serie. Se separaron discretamente, pero se hizo público cuando Chad fue visto con Nicky Whelan con quien duró seis meses.

Desde 2015, comparte su vida con la actriz Sarah Roemer, famosa por su papel en Disturbia. La pareja se conoció en el set de Chosen y decidió casarse en una ceremonia privada. La pareja tiene tres hijos: un niño que llegó al mundo en 2015, una niña en 2017 y otra nacida en 2023.

¿Por qué Chad Michael Murray estuvo a punto de morir?

A los 15 años, enfrentó una enfermedad muy grave: un vólvulo intestinal le causó hemorragias internas, dejándolo al borde de la muerte con una pérdida del 50% de su sangre.

“Estuve hospitalizado durante dos meses y medio. Fue mucho. Tuvimos que hacer una cirugía . Tuve hemorragia interna, perdí el 50% de mi sangre. Estuve en mi lecho de muerte”, recordó para el podcast Great Company.

Era tan delicado su problema de salud que, incluso, médicamente no daban muchas esperanzas. “Recuerdo ver a mi padre, más débil de lo que jamás lo había visto, y a un sacerdote al pie de mi cama”. De acuerco con sus declaraciones, una enfermera le salvó la vida: “Me hizo una transfusión sanguínea para salvarme la vida. Eso me salvó la vida. Cuando pasas dos meses ahí, mis órganos se apagaron porque tenía sangre coagulada alrededor de ellos y tuvieron que esperar a que todo sanara más. Tuve que someterme a una segunda cirugía para limpiar todo”.