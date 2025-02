Chelito de Castro, el invitado sorpresa de Shakira en su concierto en Barranquilla

El 20 de febrero de 2025, Shakira volvió a su ciudad natal, Barranquilla, como parte de su gira mundial Las mujeres ya no lloran. El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez se llenó con más de 40 mil de fanáticos, quienes disfrutaron de un espectáculo que fusionó la energía única de la artista con la vibrante esencia del Carnaval de Barranquilla.

Horas antes de su presentación, la también bailarina de 48 años expresó su emoción en redes sociales por estar, nuevamente, cantando en su tierra, con su público. “Estamos listos para el primer concierto en mi tierra hermosa. No saben la emoción que siento de compartir esta noche con ustedes. ¡Vamos a cantar, a bailar y a hacer historia juntos!”.

Los mejores momentos del concierto de Shakira en Barranquilla

La cantante interpretó éxitos como Hips Don’t Lie, Waka Waka, Estoy aquí, Antología, BZRP Music Sessions #53, Te felicito, entre otros, con los que puso a vibrar a sus fanáticos con un show único.

“Barranquilla. Qué ganas tenía que llegara este día, de estar aquí, en casa, en mi casa. Es un sueño hecho realidad, cantar entre los míos, mi familia, mis amigos, mis hijos, mi madre. Y cantar para ustedes, ustedes que me vieron crecer y para los que crecieron conmigo también. Gracias Barranquilla, estoy muy emocionada, no hay nada como cantar en casa y definitivamente no hay mejor encuentro que el de una loba con su manada. Esta noche, mi gente, y siempre, somos uno”, dijo con gran entusiasmo, mientras el público la ovacionaba.

Uno de los momentos que más conmovió al público fue cuando interpretó En Barranquilla me quedo, con Chelito de Castro, compositor y arreglista, quien tocó el solo de piano de ese tema del Joe Arroyo. Con esa presentación, la artista destacó la riqueza musical de la región.

“Sin palabras, ella se salió de los parámetros, uno en su casa hace lo que sea”, “espectacular”, “nada más y nada menos que Chelito de Castro”, “maravillosa presentación”, “no se podía esperar menos”, son algunos de los comentarios de los internautas.

Shakira interpretando EN BARRANQUILLA ME QUEDO a lado de Chelito de Castro#LMYNLWorldTour #LMYNLWorldTourBarranquilla pic.twitter.com/2KB9eUclTK — Club de Fans Shakira Pasión 🐺💎 (@ShakiraPasionMx) February 21, 2025

Además de Chelito de Castro, la mamá de Milan y Sasha también invitó al escenario a Tatiana Angulo Fernández, reina del Carnaval de Barranquilla 2025. Juntas bailaron al ritmo de garabato. “¡Que viva la reina del Carnaval! (...) Gracias, reina. ¡Que viva el Carnaval!”, dijo Shakira Isabel Mebarak Nipoll.

“Momento histórico”, “que vivan las embajadoras de los barranquilleros”, “un encuentro majestuoso”, “demuestra el amor y el orgullo que siente SHAK por nuestro Carnaval”, comentaron los internautas.