Christopher Carpentier reveló si volverá a ‘MasterChef’: “Me pregunta todo el mundo”

Christopher Carpentier es un reconocido chef chileno; sin embargo, se ganó el cariño del público en Colombia por su participación como jurado de MasterChef Celebrity, donde compartió junto a Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Claudia Bahamón.

Después de la temporada del 2023, el chef dejó su cargo en el programa culinario de RCN. En su reemplazo, en el 2024 llegó Adria Marina y, en la temporada del año pasado estuvo Belén Alonso. Aunque han pasado dos años desde entonces, sus seguidores y fanáticos del reality han expresado a través de redes sociales que extrañan verlo en la pantalla.

En una pasada conversación con Carolina Araujo, el chef se refirió a su experiencia en el programa: “El 95% de las cosas que uno come en MasterChef son malas. Solo un 5% eran ricos. Uno evalúa según a quién está evaluando, porque tú haces un plato en un contexto. En la última final que estuve yo, nos tocaba elegir un ganador, pero todo era malo. Adrián, que llegó a la final, presentó un cordero crudo... lo cortamos por la mitad y todavía hacía “bee”. Eso es a diferencia de la de Carla que todo era rico”.

¿Por qué Christopher Carpentier no volvió a ‘MasterChef Celebrity’?

Tras su salida del programa, Carpentier emprendió nuevos proyectos. Recientemente, publicó un video en su cuenta de TikTok contando cosas de su vida personal.

Entre ellas, dijo: “La gente cree que soy muy bravo, y es mentira, soy muy amable. No soy bravo como creen que soy en MasterChef”, dijo. Enseguida, aclaró la razón por la que no volverá, al menos por ahora, al programa culinario: “Me pregunta todo el mundo si voy a volver a MasterChef. Hoy estoy en @grupoilatinas o lo que ustedes quieran relacionado con mi espacio, mi lugar y mi proyecto, lo cual me tiene imposibilitado de hacer cualquier otra cosa. Entonces, si quieren verme, quieren una clase de cocina o quieren cualquier cosa, vayan a ilatina”, aclaró.

Además, se refirió a otro tema que también suelen preguntarle mucho en sus redes sociales relacionado con su vida sentimental: “Todo el mundo me inventa cosas de que tengo una novia, ahora mismo dijeron que tengo una novia de Santander, si hay una novia que se reporte porque yo no la conozco. Entonces no tengo para que no me sigan inventando cosas”.

Finalmente, se refirió a su lugar de nacimiento: “No soy de Argentina, soy de Chile. Muy importante que lo sepan. Puede también que piensen que soy de otra parte. Por mis rasgos pueden pensar que soy de Suiza o de Suecia, escandinavo, pero no”.