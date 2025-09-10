Chris Carpentier, ex ‘MasterChef’, protagonizó inesperada aparición en ‘Día a Día’

El rostro de Chris Carpentier se hizo familiar entre el público colombiano gracias a su participación como jurado de MasterChef Celebrity Colombia, concurso del que hizo parte en las primeras cinco temporadas (2018-2023) hasta su inesperada renuncia. Además, fue dupla del comediante Frank Martínez en Metido en tu cocina, otro espacio del Canal RCN.

Teniendo en cuenta lo anterior, la reciente aparición del chileno en Día a Día, matutino de Caracol Televisión, sorprendió al público de ambos canales, así como a los seguidores del famoso chef.

¿Qué hacía Chris Carpentier en ‘Día a Día’?

En la mañana de este lunes, 9 de septiembre, el antiguo jurado de MasterChef protagonizó un inesperado regreso a las pantallas de los hogares colombianos al aparecer en el set de Día a Día, al que fue invitado para colaborar en la sección liderada por su colega Juan Diego Vanegas.

En este espacio, los expertos cocineros se unieron para degustar el paladar de la actriz Catherine Siachoque, invitada del día, así como del resto de Catalina Gómez, Carolina Soto y Carolina Cruz.

La llegada de Chris Carpentier a Día a Día causó reacciones encontradas. Así quedó en evidencia gracias a las distintas publicaciones de redes sociales en las que comentaron los televidentes. Además, surgieron varias dudas ante una eventual continuidad del chef extranjero en el programa; sin embargo, tan solo se trató de un invitado.

¿Por qué se fue Chris Carpentier de ‘MasterChef Celebrity Colombia’?

En una entrevista con Lo sé todo, el chileno aseguró que el 2023 fue un año “muy duro” por varias razones. Lo primero fue su inesperada separación de Alejandra Vallarino, después de 20 años de relación y cuatro hijos: Augusta, Emma, Franco y Facundo.

“Las relaciones amorosas, sobre todo cuando eres marido y mujer, son las únicas que necesitan periodicidad y estar juntos constantemente para sobrevivir. La lejanía enfría, apaga y disuelve esa cercanía que, al final, le pasa la cuenta a la relación y a la familia, y eso es muy triste”, comentó sobre las razones de la ruptura.

Aunque Chris Carpentier aceptó el reto de regresar a MasterChef Celebrity Colombia en medio de su proceso de divorcio, la carga laboral y mental afectaron su salud.

“Tengo unas hernias lumbares y cervicales. En la parte lumbar se me contraía la espalda y se apretaba de una manera que no me podía levantar, entonces, estar de pie tantas horas en el programa hacía que me doliera la espalda y el cuello. Yo tenía quiroprácticos, masajistas y doctores constantemente en el camerino, haciéndome terapias o ayudándome a parar para poder hacer el programa. También tenía a Claudia Bahamón arriba de mi espalda masajeándome y me inyectaban dos o tres veces a la semana porque dolores físicos eran terribles (...) No es un secreto que estar en Colombia solo y sin ver a mis hijos, así como todo el tema del divorcio, me pasó la cuenta físicamente”, explicó en su charla con el mencionado programa de televisión.