Chuck Norris: películas, la pelea con Bruce Lee, esposas e hijos del actor

La muerte de Chuck Norris, confirmada este 20 de marzo a sus 86 años, reactivó el interés del público por su trayectoria como actor y artista marcial, así como por los momentos que marcaron su carrera dentro y fuera de la pantalla.

Y es que, más allá de la noticia, el nombre del estadounidense quedó ligado a una filmografía extensa en el cine de acción, a su recordado enfrentamiento con Bruce Lee y a una vida personal que también hizo parte de su historia pública.

Un repaso por la carrera de Chuck Norris y su relación con Bruce Lee

Antes de su salto definitivo al cine, el norteamericano ya tenía un recorrido importante en las artes marciales. Fue campeón de karate y, con el tiempo, comenzó a relacionarse con figuras influyentes de la industria, entre ellas Bruce Lee, con quien protagonizó uno de los momentos más recordados de su carrera.

Ese episodio ocurrió en ‘El furor del dragón’ (1972), película en la que ambos se enfrentan en una escena ambientada en el Coliseo de Roma. La secuencia, que muestra un combate prolongado y coreografiado con precisión, se convirtió en una referencia obligada del cine de artes marciales. Aunque el personaje de Chuck Norris es derrotado, la pelea fue determinante para darle visibilidad internacional y abrirle las puertas en la industria cinematográfica.

Way of the Dragon (1972)



Bruce Lee vs Chuck Norris pic.twitter.com/fy4R99be0h — Retro Recall (☥𝐃𝐁) (@RetroMoviesDB) March 10, 2026

A partir de la década de los 80, Norris consolidó su lugar en el cine de acción con títulos como ‘Desaparecido en combate’ (1984) y ‘Fuerza Delta’ (1986), producciones que lo posicionaron como un héroe recurrente en historias de tipo militar y conflictos internacionales. Su estilo, basado en personajes de pocas palabras y gran capacidad física, conectó con una audiencia que buscaba figuras contundentes en pantalla.

Esa imagen se trasladó también a la televisión con ‘Walker, Texas Ranger’, serie emitida entre 1993 y 2001, en la que interpretó a un policía que combinaba habilidades de combate con un fuerte sentido de la justicia.

‘McQuade: El lobo solitario’, ‘Código de silencio’ e ‘Invasión U.S.A.’, fueron otras de las producciones que ayudaron a consolidar la figura de Chuck Norris como ícono del entretenimiento popular.

¿Cuántos hijos y esposas tuvo Chuck Norris?

En el plano personal, Norris mantuvo una vida relativamente reservada frente a su exposición pública. Aun así, se sabe que estuvo casado durante más de tres décadas con Dianne Holechek, y años después contrajo matrimonio con Gena O’Kelley, con quien compartió sus últimos años.

Fruto de sus dos matrimonios y de una relación extramatrimonial, Chuck Norris fue padre de cinco hijos (Mike, Eric, Dina y los gemelos Dakota y Danilee). Precisamente, fue para enfocarse en su familia y en sus proyectos personales que, con el tiempo, redujo su presencia en la industria cinematográfica.

Sin embargo, con el auge de internet su figura adquirió una nueva dimensión a través de los llamados ‘Chuck Norris facts’, una serie de frases humorísticas y memes que exageraban sus capacidades hasta convertirlo en un personaje casi mítico. Este fenómeno lo mantuvo vigente entre nuevas generaciones, incluso lejos de los estrenos de nuevas producciones.

Memes de Chuck Norris Fotografía por: redes sociales

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