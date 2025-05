Claudia Bahamón confesó que el amor le duele: “Sentí ese miedo que paraliza”

La presentadora de ‘MasterChef Celebrity’ es bastante en las redes sociales y frecuentemente reflexiona sobre sus emociones o situaciones, algunas relacionadas con su trabajo o con su activismo por la naturaleza o incluso sus relaciones familiares o pensamientos que tiene sobre temas específicos.

No obstante, hay un tema sobre el cual Claudia Bahamón, no ha querido pronunciarse y es el relacionado con unas imágenes donde su esposo el director de cine y comerciales, Simon Brand fue captado con una joven aspirante a actriz en un concierto del pasado Estereopicnic.

Bahamón que ha seguido con su trabajo en el reality de cocina en el que cumple diez años ha preferido no tocar el tema. Sin embargo, este miércoles 21 si ahondó sobre el amor verdadero, que lleva incluso a temores y dolores profundos.

La opita comenzó narrando que su hijo menor, Luca, enfemrmó mientras ella estaba grabando, y él en el colegio y fue gracias a la pronta reacción de su vecina, la actriz y presentadora Maleja Restrepo, que pudo ponerse al frente de la situación.

Claudia Bahamón habló del temor que sintió

“Ayer se me enfermó mi Luca. Yo estaba trabajando y él en el colegio. @maleja_restrepo me lo rescató y lo llevó a casa (te amo por eso y más! Que privilegio tenerte cerca)”, relató Claudia que posteriormente contó hasta donde la llevó su preocupación por su primogénito.“Bueno pues terminé soñando que mi hijo estaba enfermo y nadie me lo decía. Sentí ese miedo que paraliza, que aprieta el pecho y deja sin aire. Me desperté con el alma espichada y el corazón latiendo demasiado fuerte. Angustia mal! Pero ahí estaba él… dormidito, tranquilo, sano”; mencionó la conductora que supo en ese momento que el amor inevitablemente genera temor, porque se piensa a veces en perder a ese ser que tanto se ama.

“Y entonces lo entendí: el amor más profundo también tiene miedo, porque quien ama de verdad, teme perder lo que más ama”, puntualizó.

“Mirarlo en paz esta madrugada me regreso a la vida. A veces los sueños nos sacuden no para herirnos, sino para mostrarnos con fuerza lo que damos por sentado. Para recordarnos que la vida es un suspiro, y que cada abrazo, cada mirada, cada “te amo” dicho a tiempo, es un milagro que no se repite”, mencionó recordando la importancia de expresar amor.

“Gracias, sueño, por despertarme. Hoy abrazo a mi hijo con más presencia, con más gratitud, con más alma. Porque nada está garantizado, pero mientras estemos juntos, elegimos amar sin reservas.Te amo Luqui”, finalizó diciendo en su texto Claudia, quien acompañó esta reflexión con una foto junto a su amado hijo. La presentadora tiene dos hijos: Samuel y Luca.

