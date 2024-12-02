Claudia Bahamón reveló por qué no fue reina: “no me arrepiento”

El próximo sábado 30 de agosto llega a la pantalla de RCN Miss Universe Colombia, el reality, un programa conducido por Claudia Bahamón y que pondrá a prueba no solo la belleza, sino también diferentes habilidades de las aspirantes al título de Miss Universe Colombia. El reality evaluará a cada una de las candidatas, quienes se enfrentarán a una serie de pruebas de conocimiento, cultura general, actividades físicas, pasarela, entre otras, donde demostrarán por qué quieren representar a Colombia en el certamen de belleza.

¿Por qué Claudia Bahamón no fue reina?

Claudia Bahamón, quien además es la presentadora de MasterChef Celebrity, también se desempeñará como productora ejecutiva del programa de Miss Universe.

En diálogo con Infobae, habló de sus expectativas y lo que significa para ella este nuevo reto profesional: “Después de tantos años en televisión, he entendido perfectamente cómo producir un programa y tengo claro el equipo que tengo, con el que cuento, con el que he trabado muchos años en otros formatos, entonces estoy muy contenta”.

Aunque a lo largo de los años en su carrera en televisión muchos de sus seguidores le han escrito en redes sociales que les hubiera gustado verla en un reinado, recientemente, se refirió a las razones del por qué no participó en ninguno.

“Fue una época de desconocimiento de la importancia de ser una representante de mi departamento. Tengo otra razón también que es que tenía una época de rebeldía, mi papá me decía algo y yo decía: ‘no quiero’; me decía: ‘es que quieren que tú seas reina’, y yo le decía: ‘pues yo no quiero’. Fue un acto de rebeldía, de inmadurez, pero hoy en día debo decir que entiendo perfectamente el rol de una miss en Colombia y es una gran oportunidad para una mujer que quiera representar a su departamento y ser parte de este certamen; sino que además tiene una misión muy importante y que vale toda la pena y es realmente ser la vocera de nuestro país ante el mundo", contó.

De igual manera, agregó: “dije tres veces no hasta que fui y me tomé unas fotos en ropa interior, porque era prohibido y dije: ‘yo ya no puedo ser reina’, pero hoy en día eso no es motivo de descalificación, hoy hay muchas cosas que antes eran prohibidas y que hoy no son, incluso ser mamá, o tener 46 años, ¿qué tal que el próximo año me lance?”.

Sin embargo, aunque no debutó como reina, muchos de sus seguidores la han considerado como una; de hecho, ella misma dice que, aunque no tenga corona, ha sido una gran representante de su departamento y del país:

“No me arrepiento porque he hecho una carrera muy bonita y porque en medio de todo siempre me he sentido demasiado orgullosa de Colombia y de mi departamento y siempre he dicho que soy una reina que no tiene corona y que honra la tierra opita y el Huila en todo su esplendor, por tanto, creo que soy la reina del Huila sin corona".