Claudia Lozano de ‘Show Caracol’ reapareció tras delicado estado de salud: “Días duros”

Claudia Lozano se ha convertido en uno de los rostros más queridos de Show Caracol. La presentadora de 43 años ingresó al noticiero en el 2007 y, desde entonces, se ha ganado el cariño de los televidentes, no solo por su profesionalismo, sino también por su carisma. Cada vez que se ausenta del set, sus seguidores muestran preocupación.

¿Qué le pasó a Claudia Lozano?

En junio de este año, Claudia fue diagnosticada trombosis venosa, por lo que tuvo que someterse a una cirugía de alto riesgo para extraer lo coágulos. Sin embargo, con los días presentó nuevos quebrantos de salud y tuvo que estar varios días en UCI. “Claudia está en UCI por una cirugía abdominal difícil, fue de siete horas y está bajo observación médica”, dijo en ese momento Ariel Osorio, amigo cercano de la presentadora.

Días después se conoció que Lozano ya se encontraba en su casa recuperándose. Sin embargo, desde entonces no había vuelto a aparecer en sus redes sociales. Su última publicación en el feed de su cuenta de Instagram donde 211 mil seguidores, data del 5 de agosto.

En las últimas horas, Claudia sorprendió a sus seguidores al publicar un video refiriéndose a su estado de salud. La presentadora aseguró que se encuentra muy bien y que su recuperación ha sido satisfactoria, pese a que el proceso no fue fácil: “Quiero contarles que ya estoy de regreso, fueron días completamente duros, difíciles y dolorosos, pero con toda esa cantidad de mensajes lindos de bendiciones, le llegaron a Dios hasta el cielo", dijo.

Enseguida, expresó su felicidad porque también regresa al noticiero. Aprovechó para agradecerle a su familia, amigos y seguidores por su apoyo y oraciones durante este tiempo: “Estoy muy bien, salí de esos días difíciles, estoy de regreso a Show Caracol. Gracias a toda mi familia que estuvo ahí pendiente, gracias a todos mis amigos, a mi familia de Noticias Caracol que estuvieron pendientes, a los médicos, gracias porque hicieron conmigo una labor muy bonita, gracias por sus bendiciones, por tanto amor, los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos”.

“Qué alegría verte. Te pensé mucho. DIOS contigo siempre. Un fuerte abrazo”, “Dios contigo siempre”, “qué felicidad verte. Dios hizo el milagro en ti”, “guerrera valiente”, “te extrañamos muchísimo”, “qué noticia tan bonita”, “Dios te ama inmensamente”, “felices por verte enérgica, feliz, hermosa y sana”, “gracias a Dios estás bien, sana y radiante”, comentaron los internautas en el post que tiene más de 4 mil likes.