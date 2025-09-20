Claudia Lozano: Este es el estado de salud de presentadora de ‘Noticias Caracol’

Claudia Lozano, conductora en ‘Noticias Caracol’ ha tenido delicados quebrantos de salud en este 2025. En junio la presentadora tuvo que ser ingresada, ya que fue diagnosticada trombosis venosa que requirió una cirugía de alto riesgo para extraer varios coágulos. Había tenido dolores en su espalda y unos moretones sin explicación en su cuerpo la llevaron a urgencias.

“Afortunadamente no alcanzaron a migrar hacia los pulmones, lo que habría desencadenado un posible infarto pulmonar”, aseguró el presentador de La Corona TV, Ariel Osorio, quien dio a conocer esta semana que Lozano nuevamente estaba lidiando con problemas de salud.

En esta oportunidad, indicó que había tenido nuevos quebrantos derivados de una cirugía, que le habrían practicado el pasado 11 de septiembre, misma que habría durado más de siete horas y en su posoperatorio habría requerido estar en la unidad de cuidados intensivos.

Claudia Lozano estuvo en la UCI luego de larga cirugía

“Claudia está en UCI por una cirugía abdominal difícil, fue de siete horas y está bajo observación médica”, fue la información que entregó Ariel Osorio, del mencionado espacio.

Así mismo, dijo que Lozano no contaba con familia cercana en la ciudad, ya que su madre no habría podido viajar, debido a una intervención quirúrgica de su papá en Medellín el pasado 13 de septiembre.

Vea de EL Espectador pudo establecer con una fuente cercana a ‘Noticias Caracol’, que prefirió no ser identificada, que Lozano ya no se encuentra en la UCI y que su familia la está rodeando en el proceso de recuperación que va bien. “No está en la UCI, está con su familia recuperándose”, mencionó.

Claudia de 43 años había dicho además en una entrevista con The Suso’s Show que sufre de endiometrosis y que su caso revistió tan complejidad que estuvo a punto de perder un riñón.

¿Claudia Lozano, de ‘Noticias Caracol’ tiene esposo?

La presentadora siempre ha sido muy reservada con su vida privada. En el 2017 se casó con Rodrigo Ceballos en una ceremonia íntima en Rionegro, Antioquia. Cuatro años después se separó de él, de común acuerdo. Al programa La Red le reveló que fue un tiempo complejo y tras la ruptura consultó con psicología. “Estuve mucho tiempo en el psicólogo y eso me ayudó a estar tranquila hoy (…)”, dijo al programa.

