Con estatuilla en mano, Michael B. Jordan celebró su Oscar en un restaurante de hamburguesas

La presencia del actor Michael B. Jordan fue una de las más comentadas durante y después de la reciente edición de los Premios Oscar. Tras recibir el galardón a ‘Mejor actor’ por su trabajo en la película ‘Sinners’, el intérprete protagonizó también uno de los momentos más comentados fuera del escenario.

Horas después de la ceremonia, celebrada este 15 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood, comenzaron a circular en redes sociales varios videos grabados por asistentes que lo encontraron en un establecimiento de la cadena In-N-Out Burger en Los Ángeles. En las imágenes se le ve todavía con el traje que llevó a la gala y con la estatuilla en la mano mientras esperaba su pedido.

El video viral de Michael B Jordan tras los Oscar 2026

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran al actor de 39 años conversando con algunos clientes y empleados del restaurante, quienes aprovecharon el momento para saludarlo y pedirle fotografías. La escena llamó la atención porque el actor llegó al lugar todavía vestido con su traje de la gala y con el premio Oscar en la mano.

En cuestión de horas, los videos comenzaron a replicarse en distintas plataformas y se convirtieron en una de las imágenes más comentadas de la jornada posterior a la entrega de premios Oscar 2026.

Michael B. Jordan was just spotted at In-N-Out Burger showing love to workers and fans while holding his Oscar after winning Best Actor in a Leading Role for “Sinners” at the 98th Academy Awards.pic.twitter.com/5nREg6zgf9 — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_) March 16, 2026

Más allá de la anécdota, la noche representó un momento importante en la carrera de Michael B. Jordan. Con su interpretación en ‘Sinners’, el actor obtuvo el premio a ‘Mejor actor’ tras imponerse en una categoría que este año reunía a varios nombres destacados del cine.

En la película, Jordan asume un desafío interpretativo particular al dar vida a dos personajes, pues, la historia sigue a unos hermanos gemelos que regresan a su ciudad natal con la intención de dejar atrás un pasado marcado por la violencia. Sin embargo, pronto se ven obligados a enfrentar nuevamente a un enemigo que creían superado.

El trabajo del actor en este doble papel fue uno de los aspectos más destacados de la producción, que combina elementos de thriller y drama. Esa interpretación terminó consolidándose como uno de los desempeños más comentados de la temporada de premios y finalmente fue reconocida por la Academia en la ceremonia celebrada en Hollywood.

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