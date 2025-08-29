Concierto de Silvestre Dangond en Bogotá: horario apertura de puertas, rutas y más

El guajiro Silvestre Dangond finalmente llegará a la capital del país con su compañero Juancho de La Espriella con su tour ‘El último baile’. Desde ya se anticipa un espectáculo que combinará música, tecnología y un show en el que el dúo interpretará las canciones nuevas junto a las más icónicas.

Se sabe que la apertura de puertas será a las 3 p.m. Hacia las 9 de la noche estarán en escena los ídolos del vallenato, que se reunieron por última vez para este álbum y su respectiva gira y luego, cada uno volverá a sus carreras de manera separada.

Así es el montaje para shows de Silvestre Dangond en Bogotá

Así mismo, se ha mencionado que estos shows de sábado y domingo se han planeado con más de 6 meses de anticipación y serán 80.000 las personas que disfrutarán del mismo. De igual manera, ha trascendido que son más de 40 tractomulas movilizando el montaje del escenario, que requiere 7 días de montaje y 300 profesionales de esta tarea. En total, se estima que un total de 4.000 personas estarán trabajando en cada show.

Sobre el despliegue tecnológico, serán más de 20 cámaras de video y fotografía, apoyadas en drones, más de 700 luces LED, 600 m² de pantallas y 600 puntos de pirotecnia. También habrá elevadores, show de láser y efectos especiales.

Aunque no se ha confirmado quiénes serán invitados al escenario, es claro que Silvestre tendrá por lo menos dos en cada show.

¿Cómo llegar al concierto de Silvestre Dangond?

Sobre las disposiciones de Transmilenio para facilitar a llegada de los asistentes al concierto, se confirmó que para arribar al estadio, TransMi tendrá 13 servicios troncales en las estaciones Movistar Arena y Campín - UAN, en la troncal NQS Central, con una operación en el horario habitual de los días viernes y sábados (4, B72, C25, C30, D21, G 30, H21, H72, L25, B11, E42, G11 y G42.

Por su parte, TransMiZonal ofrecerá 23 rutas que transitan por los alrededores del estadio El Campín, con cobertura en puntos estratégicos, como las calles 63 y 53, carrera 24 y la avenida NQS, facilitando la movilidad en la zona de influencia al

Pensando en el regreso a casa de los asistentes, TransMi habilitará el servicio en las estaciones Movistar Arena y Campín - UAN con rutas con destino hacia los portales de la 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas. La organización de Trasnmilenio indicó en su águna qque los despachos de estos servicios se ajustarán según la demanda de usuarios y no habrá ampliación de horario para el servicio de alimentación

Fechas y ciudades de ‘El último baile’ de Silvestre Dangond

Después de Bogotá, Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella continuarán con su gira. A continuación, el calendario de conciertos.

Bucaramanga: 13 de septiembre - Estadio Américo Montanini -

Barranquilla: 20 de septiembre: Estadio Romelio Martínez

Medellín: 4 de octubre

Cartagena: 11 de octubre

Cúcuta: 18 de octubre

Ibagué: 1 de noviembre

Pereira: 22 de noviembre

Villavicencio: 6 de diciembre

Riohacha: 20 de diciembre

Santa Marta : 3 de enero de 2026

Sincelejo: 17 de enero de 2026

